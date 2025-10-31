ساپینتو: داوری عادلانه میخواهیم/ اگر VAR بود، قهرمان میشدیم
سرمربی تیم فوتبال استقلال با تمجید از عملکرد شاگردانش در دیدار اخیر، تأکید کرد که تنها خواسته او از داوران، قضاوت منصفانه است.
به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال، پس از پیروزی تیمش در هفته اخیر لیگ برتر، در نشست خبری پس از مسابقه از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد و از آنها بهعنوان «تیمی جنگنده و متحد» یاد کرد.
او در ابتدای صحبتهای خود گفت:«در برابر تیمی منظم و آماده بازی کردیم که در چهار دیدار قبلیاش پیروز شده بود و پنج بازی بدون گل خورده داشت. ما از دقیقه اول کنترل بازی را در اختیار داشتیم و موقعیتهای زیادی ایجاد کردیم. اگر درخشش دروازهبان حریف نبود، میتوانستیم با اختلاف بیشتری پیروز شویم.»
ساپینتو با ابراز خرسندی از روند تیمش افزود:«به بازیکنانم افتخار میکنم، همهشان عالی بودند. از هواداران هم ممنونم که ورزشگاه را پر کردند و تیم را تا لحظه آخر حمایت کردند. وقتی همه با هم باشیم، شکست دادن استقلال کار آسانی نیست.»
او درباره داوری مسابقه نیز گفت:«به تیم داوری تبریک میگویم. در هفته گذشته هم قضاوتها منصفانه بود و امروز هم عملکرد داوران قابلقبول بود. تنها در یک صحنه، خطایی پیش از اعلام پنالتی آلومینیوم رخ داد که به نظر من تصمیم درستی نبود، اما در مجموع قضاوت خوبی دیدیم.»
سرمربی استقلال در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حبیب فرعباسی گفت:«طی ۴۸ ساعت آینده بررسیهای نهایی انجام میشود. امیدوارم مصدومیت او جدی نباشد.»
او در ادامه از بازیکنان تأثیرگذار تیمش نیز تمجید کرد و گفت:«علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و منیر الحدادی نمایش خوبی داشتند. آسانی بازیکنی ملیپوش است و منیر سابقه بازی در تیمهای بزرگی مانند بارسلونا را دارد. رزاقینیا و سحرخیزان نیز جوان هستند اما باکیفیت بازی میکنند. موسی جنپو هنوز مصدوم است و بعد از تعطیلات به تمرینات برمیگردد. همینطور روزبه چشمی که بهزودی به جمع ما اضافه میشود.»
ساپینتو در بخشی از نشست خبری در پاسخ به این سؤال که آیا در دوره اول حضورش در استقلال، در صورت وجود سیستم VAR میتوانست قهرمان شود، گفت:«قطعاً بله. در آن فصل ۱۱ امتیاز حیاتی را به خاطر اشتباهات داوری از دست دادیم. اسنادش هم موجود است. حتی در جام حذفی هم داوری به ضرر ما بود. ما فقط عدالت میخواهیم، هیچ چیز بیشتر از آن نمیخواهیم.»
او افزود:«در دو بازی اخیر، داوران عملکرد خوبی داشتند، هرچند در دیدار مقابل استقلال خوزستان یک پنالتی ما اعلام نشد. تنها خواسته من قضاوت منصفانه است.»
ساپینتو در بخش دیگری از صحبتهایش به بازگشت وریا غفوری و همکاری با چهرههای قدیمی استقلال اشاره کرد و گفت:«از افرادی که استقلال را میشناسند و عاشق این تیم هستند، خواستم در کنار ما باشند. خسرو حیدری و بیژن طاهری از جمله این افرادند که تجربه بالایی دارند. وریا هم کاپیتان و اسطوره استقلال است. به او فرصت دادم تا فصل جدیدی از فوتبالش را شروع کند و به او کمک میکنم تا شاید در آینده سرمربی استقلال شود. خوشحالم که او دوباره در جمع ماست.»
ساپینتو در پایان درباره روند رو به رشد استقلال گفت:«فوتبال زمان میخواهد. وقتی نیمی از ترکیب جدید است و مربی با تفکری متفاوت کار میکند، نیاز به زمان داریم. ساخت تیمی منظم مثل استقلال امروز، فرآیندی ساده نیست اما هر روز بهتر میشویم. هنوز کار داریم تا به اوج برسیم، ولی مسیرمان درست است.»