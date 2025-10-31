سپاهان با شکست شمس آذر به رتبه دوم رسید

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و شمس آذر قزوین از هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۸ امروز (جمعه) در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد. قضاوت این مسابقه را موعود بنیادی‌فرد بر عهده بود که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان خاتمه یافت.

در این دیدار که با حملات متقابل دو تیم آغاز شد، شاگردان محرم نویدکیا کنترل بازی را در میانه میدان در دست گرفتند و توانستند با خلق چند موقعیت جدی، دروازه میزبان را تهدید کنند. در مقابل، تیم شمس آذر به هدایت وحید رضایی تلاش داشت با استفاده از ضدحملات به دروازه سپاهان نزدیک شود اما در ثبت گل ناکام ماند.

در نهایت، برتری سپاهان نتیجه داد و آرش رضاوند در دقیقه ۲۳ با شوتی دقیق دروازه شمس آذر را گشود تا نیمه اول این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان به پایان برسد.

در نیمه دوم، هر دو تیم تلاش کردند تا روند بازی را به نفع خود تغییر دهند، اما تیم سپاهان با حفظ برتری، بازی را کنترل کرد و فرصت‌های متعددی روی دروازه شمس آذر خلق نمود. شاگردان محرم نویدکیا با دفاع منظم و اجرای تاکتیک‌های از پیش تعیین شده، اجازه ندادند حریف به گل مساوی دست پیدا کند.

تیم شمس آذر به رهبری وحید رضایی نیز سعی کرد با نفوذ و حملات جناحی موقعیت‌هایی ایجاد کند، اما در نهایت موفق به باز کردن دروازه سپاهان نشد.

در نهایت، بازی با پیروزی یک بر صفر سپاهان به پایان رسید تا شاگردان نویدکیا سه امتیاز این دیدار را به دست آورند و با ۱۵ امتیاز به رده دوم جدول صعود کنند.

