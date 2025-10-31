مصدومیت نگران کننده فرعباسی در شب برد استقلال
حبیب فرعباسی، دروازهبان استقلال، پس از مصدومیت در کشاله ران، بازی با الوحدات اردن را از دست داد و آنتونیو آدان جای او را در ترکیب تیم گرفت.
به گزارش ایلنا، حبیب فرعباسی پس از پایان تمرینات و گرم کردن برای دیدار استقلال مقابل آلومینیوم، با سختی قادر به راه رفتن بود و با کمک یکی از اعضای کادرفنی تیم به سمت اتوبوس حرکت کرد. او بلافاصله تحت یخدرمانی قرار گرفت و بررسیهای اولیه نشان میدهد که کشیدگی عضله کشاله ران باعث مصدومیت او شده است.
با توجه به فاصله کوتاه تا دیدار آسیایی مقابل الوحدات اردن، کادر فنی استقلال ترجیح داد روی فرعباسی ریسک نکند و او در اختیار تیم پزشکی قرار گیرد.
فرعباسی در هفتههای اخیر با نمایشهای قابل توجه خود به دروازهبان اصلی استقلال تبدیل شده بود، اما به اجبار جای خود را به آنتونیو آدان داد. ریکاردو ساپینتو و دستیارانش تمرکز ویژهای روی آمادهسازی ذهنی گلر اسپانیایی برای این دیدار آسیایی خواهند داشت.