خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصدومیت نگران کننده فرعباسی در شب برد استقلال

مصدومیت نگران کننده فرعباسی در شب برد استقلال
کد خبر : 1707449
لینک کوتاه کپی شد.

حبیب فرعباسی، دروازه‌بان استقلال، پس از مصدومیت در کشاله ران، بازی با الوحدات اردن را از دست داد و آنتونیو آدان جای او را در ترکیب تیم گرفت.

به گزارش ایلنا،  حبیب فرعباسی پس از پایان تمرینات و گرم کردن برای دیدار استقلال مقابل آلومینیوم، با سختی قادر به راه رفتن بود و با کمک یکی از اعضای کادرفنی تیم به سمت اتوبوس حرکت کرد. او بلافاصله تحت یخ‌درمانی قرار گرفت و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که کشیدگی عضله کشاله ران باعث مصدومیت او شده است.

با توجه به فاصله کوتاه تا دیدار آسیایی مقابل الوحدات اردن، کادر فنی استقلال ترجیح داد روی فرعباسی ریسک نکند و او در اختیار تیم پزشکی قرار گیرد.

فرعباسی در هفته‌های اخیر با نمایش‌های قابل توجه خود به دروازه‌بان اصلی استقلال تبدیل شده بود، اما به اجبار جای خود را به آنتونیو آدان داد. ریکاردو ساپینتو و دستیارانش تمرکز ویژه‌ای روی آماده‌سازی ذهنی گلر اسپانیایی برای این دیدار آسیایی خواهند داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ