به گزارش ایلنا، هادی حبیبی‌نژاد پس از پایان دیدار چادرملو اردکان و مس رفسنجان در میکسدزون ورزشگاه گفت: «بازی خیلی خوبی بود و مس در چند هفته اخیر عملکرد بهتری داشت. ما تیم حریف را آنالیز کرده بودیم و خوشبختانه توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم.»

وی در ادامه درباره لقبی که برخی به او داده‌اند، توضیح داد: «دوستان به من لقب «کله آهنی» داده‌اند، چون در جریان بازی با سر به پای سعید اخباری برخورد کردم و متأسفانه پایش آسیب دید. برای سعید آرزوی سلامتی دارم.»

حبیبی‌نژاد درباره روند تیمش افزود: «تیم ما مسیر خوبی را طی می‌کند و امیدوارم با این پیروزی، با روحیه بالا به تعطیلات فیفادی برویم.»

این بازیکن جوان در پایان به آرزوی شخصی خود برای دعوت به تیم ملی اشاره کرد و گفت: «دعوت به تیم ملی آرزوی هر فوتبالیستی است. مسیر سخت است، اما من تلاش می‌کنم و تمام توانم را برای رسیدن به این هدف به کار می‌گیرم.»

