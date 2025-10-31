خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هادی حبیبی‌نژاد: امیدوارم روزی به تیم ملی دعوت شوم

هادی حبیبی‌نژاد: امیدوارم روزی به تیم ملی دعوت شوم
کد خبر : 1707447
لینک کوتاه کپی شد.

هادی حبیبی‌نژاد، بازیکن جوان چادرملو اردکان، پس از گلزنی در دیدار مقابل مس رفسنجان، از روند مثبت تیمش و آرزوی شخصی خود برای حضور در تیم ملی سخن گفت.

به گزارش ایلنا،  هادی حبیبی‌نژاد پس از پایان دیدار چادرملو اردکان و مس رفسنجان در میکسدزون ورزشگاه گفت: «بازی خیلی خوبی بود و مس در چند هفته اخیر عملکرد بهتری داشت. ما تیم حریف را آنالیز کرده بودیم و خوشبختانه توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم.»

وی در ادامه درباره لقبی که برخی به او داده‌اند، توضیح داد: «دوستان به من لقب «کله آهنی» داده‌اند، چون در جریان بازی با سر به پای سعید اخباری برخورد کردم و متأسفانه پایش آسیب دید. برای سعید آرزوی سلامتی دارم.»

حبیبی‌نژاد درباره روند تیمش افزود: «تیم ما مسیر خوبی را طی می‌کند و امیدوارم با این پیروزی، با روحیه بالا به تعطیلات فیفادی برویم.»

این بازیکن جوان در پایان به آرزوی شخصی خود برای دعوت به تیم ملی اشاره کرد و گفت: «دعوت به تیم ملی آرزوی هر فوتبالیستی است. مسیر سخت است، اما من تلاش می‌کنم و تمام توانم را برای رسیدن به این هدف به کار می‌گیرم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ