به گزارش ایلنا، حسین گودرزی، مدافع استقلال، در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره شرایط فعلی تیم و نقش خود در ترکیب آبی‌پوشان توضیحاتی ارائه کرد.

او در ابتدا گفت: «خداراشکر توانستیم یک بازی خوب ارائه کنیم و نتیجه هم با آن همراه شد. این پیروزی را به هواداران تقدیم می‌کنم.»

گودرزی درباره جایگاهش در تیم و گلی که در مسابقات اخیر به ثمر رسانده بود، افزود: «از وقتی ساپینتو به من فرصت بازی داده است، تمام تلاشم این بوده که در خدمت تیم باشم. گل‌هایی که زدم مهم نیستند، چیزی که اهمیت دارد کسب سه امتیاز برای استقلال است.»

این مدافع جوان با اشاره به تفاوت حضور در استقلال و سپاهان گفت: «سپاهان هم تیم ریشه‌داری است، اما از بچگی به استقلال علاقه داشتم و بازی در این تیم حس و حال خاصی دارد. همه چیز در استقلال به خوبی پیش می‌رود.»

گودرزی درباره تصویری که از علاقه‌اش به استقلال در دوران جوانی منتشر شده بود، بیان کرد: «این موضوع فوق‌العاده است. وقتی تماشاگران را می‌بینم، انرژی زیادی می‌گیرم، چون خودم روزی روی این سکوها بودم و با تمام وجودم برای آنها تلاش می‌کنم. خدا به من نگاه کرد و به این جایگاه رسیدم. امیدوارم با تلاش و پشتکار، جایگاهم را حفظ کنم و بهتر شوم.»

مدافع استقلال همچنین در خصوص شانس حضورش در تیم ملی اظهار داشت: «یک بار توسط امیر قلعه‌نویی به تیم ملی دعوت شدم، اما در اردوهای بعدی حضور نداشتم. تمام تلاشم این است که دوباره به تیم ملی دعوت شوم؛ این اهداف و آرزوهای من هستند.»

گودرزی در پایان درباره کورس قهرمانی استقلال تصریح کرد: «هر بازی برای ما اهمیت دارد و لیگ نزدیک است. همه تیم‌ها امتیاز جمع کرده‌اند و ما سعی می‌کنیم بازی به بازی جلو برویم و بهترین نتایج را کسب کنیم.»

