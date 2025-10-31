به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در هفته نهم لیگ برتر با برتری ۳ بر ۱ برابر آلومینیوم اراک، چهارمین پیروزی پیاپی خود را به دست آورد. سعید سحرخیزان، مهاجم جوان آبی‌پوشان، پس از این مسابقه درباره روند تیم و شرایط روحی بازیکنان صحبت کرد.

او در ابتدای گفت‌وگو اظهار داشت: «خیلی خوشحالیم که توانستیم بازی را ببریم و این برد را به هواداران عزیزمان تقدیم می‌کنیم. تمام بازی‌ها در لیگ سخت است، اما خدا را شکر توانستیم سه امتیاز این دیدار را به دست بیاوریم.»

سحرخیزان درباره پنالتی اعلام‌شده به سود آلومینیوم نیز گفت: «به نظر من داور عملکرد خوبی داشت. قضاوت بازی در حیطه وظایف ما نیست و داور تصمیم‌گیرنده نهایی است. ما فقط وظیفه داریم بازی خودمان را انجام دهیم.»

او با اشاره به شرایط مطلوب استقلال ادامه داد: «تیم در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و همه بازیکنان سخت تلاش می‌کنند تا بهترین نتایج را کسب کنیم. ما می‌دانیم در چه باشگاه بزرگی بازی می‌کنیم و چه انتظاراتی از ما وجود دارد. هدف ما موفقیت استقلال است و تا آخر برای آن می‌جنگیم.»

این مهاجم جوان در ادامه درباره بازگشت استقلال به مسیر پیروزی پس از هفته‌های پرحاشیه گفت: «انتظارات از استقلال همیشه بالا است. ما تمام تمرکزمان را روی مسابقات گذاشته‌ایم و می‌خواهیم بازی به بازی جلو برویم. استقلال تیمی است که فقط برای قهرمانی می‌جنگد و هنوز در ابتدای مسیر هستیم.»

سحرخیزان در پایان درباره نقش خود در ترکیب تیم گفت: «مهم‌ترین مسئله اجرای خواسته‌های مربی است. گل‌زدن همیشه لذت‌بخش است، اما از نظر من موفقیت تیم مهم‌تر از گل‌زنی فردی است. مهم این است که استقلال نتیجه بگیرد، نه اینکه چه کسی گل می‌زند.»

