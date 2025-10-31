به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل استقلال شکست خورد. پس از پایان بازی، مجتبی حسینی در نشست خبری شرکت کرد و درباره عملکرد تیمش، تصمیمات داوری و اتفاقات جنجالی مسابقه توضیحاتی ارائه داد.

سرمربی آلومینیوم در ابتدا گفت: «طبیعتاً نتیجه برای ما مطلوب نبود، اما بازیکنانم فوتبال خوبی ارائه کردند. متأسفانه گل‌های بدی دریافت کردیم. در شرایطی که بازی در اختیارمان بود، با خطایی بی‌مورد پنالتی دادیم؛ آن هم در موقعیتی که بازیکن استقلال در حال خارج شدن از زمین بود. در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست هم گل دوم را خوردیم و همین مسئله کارمان را سخت کرد.»

او با اشاره به عملکرد تیمش در نیمه دوم افزود: «بازی را تهاجمی آغاز کردیم و موفق شدیم گل بزنیم. در تلاش برای بازگشت بودیم اما روی ضربه سر بازیکن استقلال، گل سوم را دریافت کردیم. این گل نتیجه از دست دادن تمرکز بازیکنان بود. در مجموع از عملکرد شاگردانم راضی هستم و باور دارم این تیم پتانسیل رشد دارد.»

حسینی در ادامه به داوری بازی اعتراض داشت و گفت: «واقعاً دلیل اخراج بازیکن‌مان را متوجه نشدم. وقتی VAR داور را فرا می‌خواند، یعنی صحنه مشکوک است، اما داور ابتدا کارت زرد داد و بعد بازیکن را اخراج کرد. بازیکن اخراجی ما بهترین نفر تیم بود و پس از آن، کار برایمان سخت شد. وقتی سه بر یک عقب هستید و یک بازیکن را از دست می‌دهید، دیگر توانی برای بازگشت نمی‌ماند. با این حال، پیروزی استقلال مبارک باشد؛ فکر می‌کنم تماشاگران از بازی لذت بردند.»

در بخش دیگری از نشست، مدیر رسانه‌ای آلومینیوم ادعا کرد یکی از دستیاران ساپینتو به نیمکت تیمشان ناسزا گفته است. حسینی در پاسخ گفت: «من تمرکزم روی بازی بود و چیزی نشنیدم. فوتبال بازی درگیرانه‌ای است، اما اخراج بازیکن ما همه چیز را خراب کرد. بازیکن ما قد بلندی دارد و نیازی به چنین برخوردی نداشت؛ این رفتارها زیبنده نیست.»

او درباره احتمال تأثیر بی‌تجربگی بازیکنان جوان تیمش در نتیجه گفت: «این نظر شماست، من چنین اعتقادی ندارم. وقتی جلوی تیمی مثل استقلال با آن همه مهره اشتباه فردی می‌کنیم، طبیعی است نتیجه از دست برود. داور هم با اخراج بازیکن ما شرایط را سخت‌تر کرد. البته استقلال تیمی شایسته است و به آنها تبریک می‌گویم.»

سرمربی آلومینیوم در پایان درباره کیفیت دو بازیکن خارجی استقلال اظهار داشت: «آسانی و الحدادی دو بازیکن تأثیرگذار هستند که بخش زیادی از حملات استقلال را مدیریت می‌کنند. در همه دنیا باشگاه‌ها از بازیکنان خارجی باکیفیت استفاده می‌کنند. ما در ایران استعدادهای خوبی داریم، اما تا زمانی که به آنها فرصت ندهیم، نمی‌توانند رشد کنند.»

