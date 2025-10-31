حدادیفر: با تصمیمات اخیر به ذوبآهن ضربه زدند
قاسم حدادیفر، سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان پس از تساوی بدون گل برابر ملوان بندرانزلی، از شرایط سخت کاری خود، تصمیمات مدیریتی اخیر در باشگاه و فضای نادرست حاکم بر فوتبال ایران انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر مقابل ملوان بندرانزلی به تساوی بدون گل دست یافت. پس از پایان این مسابقه، قاسم حدادیفر در نشست خبری صحبتهایی صریح و انتقادی مطرح کرد و از وضعیت مدیریتی و شرایط دشوار تیمش گلایه داشت.
سرمربی ذوبآهن در ابتدای اظهارات خود گفت: «هفته عجیبی را پشت سر گذاشتم. شرایطی برای تیم فراهم شده که واقعاً درک آن سخت است. با وجود تورم و افزایش چندبرابری هزینهها، بودجه ما کمتر از فصل گذشته است و امکانات محدودی در اختیار داریم. با این حال، مدیری را که شب و روز کنار تیم بود، برکنار کردند. من چون کارمند باشگاه و کارخانه هستم در این تصمیم نقشی نداشتم، اما باید بگویم این تصمیم در واقع ضربهای به من و تیم بود.»
حدادیفر با اشاره به فشارها و پیشنهادهای غیراخلاقی در فوتبال ایران تأکید کرد: «بسیاری از دوستان گفتند اگر میخواهم در فوتبال بمانم، باید از برخی روشها استفاده کنم، اما من هرگز چنین کاری نمیکنم. بازیکن باید تمرکزش روی زمین باشد، نه خارج از آن. متأسفانه این نگاه غلط جا افتاده که برای نتیجه گرفتن باید از بیرون کمک گرفت و همین موضوع به فوتبال کشور آسیب زده است. اگر روزی برکنار شوم، با افتخار لباس مربیگری را کنار میگذارم اما اصولم را نمیفروشم.»
او با انتقاد از روند مدیریتی باشگاه افزود: «وقتی یکی از نیروهای زحمتکش تیم را کنار گذاشتند، سکوت کردم چون آیندهاش برایم مهم بود، اما این تصمیم واقعاً به تیم لطمه زد. جامعه فوتبال ما به مسیر اشتباهی برای نتیجهگیری رفته و من حاضر نیستم اعتبار سیسالهام را در این فضا از دست بدهم. تا زمانی که هستم، سالم و حرفهای کار میکنم.»
سرمربی ذوبآهن در بخش دیگری از صحبتهایش درباره داوری مسابقه گفت: «به من گفتند سیستم VAR فعال نبوده اما صحنهها در کمتر از ده ثانیه بررسی میشد. اگر قرار است از تکنولوژی استفاده کنیم باید نحوه استفاده صحیح از آن را بدانیم. همیشه محترمانه اعتراض کردهام اما انتظار دارم عدالت در داوری رعایت شود.»
حدادیفر در پایان درباره عملکرد بازیکنانش اظهار داشت: «پارسا جعفری امروز یکی از بهترین بازیکنان زمین بود. پارسال هم از نظر آماری جزو بهترین دروازهبانها بود. با تلاش زیاد دوباره به فرم مطلوب بازگشته و امیدوارم به تیم ملی دعوت شود. وضعیت مصدومان تیم نیز فردا بررسی خواهد شد و امیدوارم مشکل خاصی نداشته باشند.»
تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر مقابل ملوان بندرانزلی به تساوی بدون گل دست یافت. پس از پایان این مسابقه، قاسم حدادیفر در نشست خبری صحبتهایی صریح و انتقادی مطرح کرد و از وضعیت مدیریتی و شرایط دشوار تیمش گلایه داشت.
سرمربی ذوبآهن در ابتدای اظهارات خود گفت: «هفته عجیبی را پشت سر گذاشتم. شرایطی برای تیم فراهم شده که واقعاً درک آن سخت است. با وجود تورم و افزایش چندبرابری هزینهها، بودجه ما کمتر از فصل گذشته است و امکانات محدودی در اختیار داریم. با این حال، مدیری را که شب و روز کنار تیم بود، برکنار کردند. من چون کارمند باشگاه و کارخانه هستم در این تصمیم نقشی نداشتم، اما باید بگویم این تصمیم در واقع ضربهای به من و تیم بود.»
حدادیفر با اشاره به فشارها و پیشنهادهای غیراخلاقی در فوتبال ایران تأکید کرد: «بسیاری از دوستان گفتند اگر میخواهم در فوتبال بمانم، باید از برخی روشها استفاده کنم، اما من هرگز چنین کاری نمیکنم. بازیکن باید تمرکزش روی زمین باشد، نه خارج از آن. متأسفانه این نگاه غلط جا افتاده که برای نتیجه گرفتن باید از بیرون کمک گرفت و همین موضوع به فوتبال کشور آسیب زده است. اگر روزی برکنار شوم، با افتخار لباس مربیگری را کنار میگذارم اما اصولم را نمیفروشم.»
او با انتقاد از روند مدیریتی باشگاه افزود: «وقتی یکی از نیروهای زحمتکش تیم را کنار گذاشتند، سکوت کردم چون آیندهاش برایم مهم بود، اما این تصمیم واقعاً به تیم لطمه زد. جامعه فوتبال ما به مسیر اشتباهی برای نتیجهگیری رفته و من حاضر نیستم اعتبار سیسالهام را در این فضا از دست بدهم. تا زمانی که هستم، سالم و حرفهای کار میکنم.»
سرمربی ذوبآهن در بخش دیگری از صحبتهایش درباره داوری مسابقه گفت: «به من گفتند سیستم VAR فعال نبوده اما صحنهها در کمتر از ده ثانیه بررسی میشد. اگر قرار است از تکنولوژی استفاده کنیم باید نحوه استفاده صحیح از آن را بدانیم. همیشه محترمانه اعتراض کردهام اما انتظار دارم عدالت در داوری رعایت شود.»
حدادیفر در پایان درباره عملکرد بازیکنانش اظهار داشت: «پارسا جعفری امروز یکی از بهترین بازیکنان زمین بود. پارسال هم از نظر آماری جزو بهترین دروازهبانها بود. با تلاش زیاد دوباره به فرم مطلوب بازگشته و امیدوارم به تیم ملی دعوت شود. وضعیت مصدومان تیم نیز فردا بررسی خواهد شد و امیدوارم مشکل خاصی نداشته باشند.»