هفته نهم لیگ برتر
تقسیم امتیازات در دیدار کمهیجان خیبر و گلگهر
مصاف خیبر خرمآباد و گلگهر سیرجان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی بدون گل به پایان رسید تا دو تیم در روزی کمموقعیت، تنها یک امتیاز از زمین مسابقه کسب کنند.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای خیبر خرمآباد و گلگهر سیرجان عصر جمعه در چارچوب هفته نهم لیگ برتر برگزار شد که در نهایت با نتیجه صفر – صفر خاتمه یافت. این بازی برخلاف انتظار، جذابیت چندانی نداشت و موقعیتهای گلزنی معدودی در دو نیمه بهوجود آمد.
خیبر که در هفته گذشته با نمایشی تماشایی موفق شده بود پرسپولیس را شکست دهد، این بار با ترکیبی محتاطتر و تمرکزی بیشتر بر ساختار دفاعی به میدان رفت. شاگردان مهدی رحمتی با بسته نگهداشتن فضاهای میانی و فشار بر بازیکنان هجومی گلگهر، اجازه خلق موقعیت جدی به حریف ندادند.
در آنسوی میدان، تیم گلگهر با هدایت مهدی تارتار، مالکیت بیشتری بر توپ داشت و سعی کرد با استفاده از پاسهای کوتاه و تعویضهای تهاجمی، نظم دفاعی خیبر را بر هم بزند، اما مقاومت منسجم مدافعان خرمآبادی مانع از باز شدن دروازه دیناروند شد.
در پایان این دیدار، گلگهر سیرجان با ۱۳ امتیاز در رده پنجم جدول ردهبندی قرار گرفت و خیبر خرمآباد نیز با ۱۱ امتیاز جایگاه نهم را حفظ کرد. هر دو تیم در سه هفته اخیر عملکرد مشابهی داشتهاند؛ یک پیروزی، یک شکست و یک تساوی که نشان میدهد روند آنها فعلاً باثبات اما بدون رشد چشمگیر است.
ترکیب خیبر خرمآباد:
محمدرضا دیناروند، سید احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، سبحان پسندیده، محسن سفیدچغایی، مهدی گودرزی، علی آزادمنش و عارف قزل
سرمربی: مهدی رحمتی
ترکیب گلگهر سیرجان:
فرزین گروسیان، مسیح زاهدی، آرمان اکوان، نمانیا توماسیوچ، مجید عیدی، امید حامدیفر، علیرضا علیزاده، اریک باگناما، نوید عاشوری، مهدی تیکدری و سیامک نعمتی
سرمربی: مهدی تارتار