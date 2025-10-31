به گزارش ایلنا، کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با شعار «سفیران امید» در ۲۲ رشته ورزشی در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین شرکت کرد و موفق شد عملکردی درخشان از خود به جای بگذارد. ورزشکاران رشته‌های هندبال، جودو، کشتی ساحلی، فوتسال پسران، بوکس، شنا، تنیس روی میز و وزنه‌برداری، یک روز پس از پایان رقابت‌های خود به کشور بازگشتند و مورد استقبال مسئولان کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و خانواده‌هایشان قرار گرفتند.

ایران با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۲۴ برنز، رکوردی تاریخی در ادوار این رقابت‌ها ثبت کرد و برای نخستین بار تعداد مدال‌های طلای خود را در سطح بازی‌های آسیایی جوانان افزایش داد. این دستاورد، کاروان ایران را به پرافتخارترین نماینده تاریخ کشور در این مسابقات تبدیل کرد.

در پایان رقابت‌ها، تیم ایران با کسب ۲۲ مدال طلا و صعود ۱۶ پله‌ای نسبت به دوره قبل، در جایگاه چهارم جدول مدالی قرار گرفت و موفق شد افتخاری تازه در تاریخ ورزش جوانان کشور رقم بزند.

