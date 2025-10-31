به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های مس رفسنجان و چادرملو اردکان امروز جمعه از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه چادرملو برگزار شد و شاگردان سعید اخباری موفق شدند با نمایش برتر خود، سه امتیاز ارزشمند کسب کنند.

در ابتدای بازی، مهدی شریفی در دقیقه ۴ برای مس رفسنجان گلزنی کرد تا تیم مهمان با یک گل پیش بیفتد، اما در ادامه رنه سیمیسترا در دقیقه ۴۴ موفق شد بازی را به تساوی بکشد. نیمه دوم با حملات متوالی دو تیم ادامه یافت و در دقیقه ۶۹، هادی حبیبی نژاد گل برتری چادرملو را به ثمر رساند.

شاگردان رسول خطیبی تلاش کردند تا با گل سامان نریمان جهان در دقیقه ۸۳، نتیجه را مساوی کنند، اما در آخرین دقیقه وقت‌های قانونی، محمدحسین خسروی موفق شد با ضربه‌ای حساس، گل سوم و سه امتیاز را برای چادرملو ثبت کند.

با این پیروزی، چادرملو با ۱۴ امتیاز به رده سوم جدول لیگ برتر صعود کرد، در حالی که مس رفسنجان با ۶ امتیاز در رتبه پانزدهم باقی ماند و به دنبال بهبود شرایط خود در هفته‌های آینده است.

