استقلال ۳-۱ آلومینیوم: صدرنشینی با درخشش آسانی و حدادی

به گزارش ایلنا، نیمه اول مسابقه با برتری استقلال آغاز شد و شاگردان ریکاردو ساپینتو از همان دقایق ابتدایی نشان دادند که به دنبال پیروزی هستند. در دقیقه ۱۷، استقلال روی یک حرکت سازمان‌یافته از جناح راست به گل نخست رسید. سامان فلاح با یک پاس دقیق توپ را به یاسر آسانی رساند و وینگر آلبانیایی با نفوذی تماشایی وارد محوطه جریمه شد، اما با خطای یاسین جرجانی متوقف شد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. آسانی پشت توپ ایستاد و با شوتی محکم و دقیق، علی‌رغم واکنش دروازه‌بان محمد خلیفه، توپ را وارد دروازه کرد تا استقلال یک بر صفر پیش بیفتد.

در دقیقه دوم وقت‌های اضافه نیمه اول، استقلال بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. مهران احمدی با پاس در عمق توپ را به علیرضا کوشکی رساند و این بازیکن با یک ارسال دقیق توپ را روی دروازه فرستاد. منیر الحدادی با ضربه سر تماشایی توپ را به تور دروازه چسباند تا اختلاف به دو گل برسد و استقلال با روحیه‌ای بهتر راهی رختکن شود.

با آغاز نیمه دوم، آلومینیوم نشان داد که قصد ندارد به سادگی دست به تسلیم بزند. در دقیقه ۵۳، پس از برخورد سامان فلاح با یکی از بازیکنان حریف در محوطه جریمه، داور پس از بررسی صحنه توسط VAR، پنالتی اعلام کرد و رحمان جعفری با شوتی دقیق و فریب دروازه‌بان، توپ را به مرکز دروازه فرستاد تا اختلاف به حداقل برسد و نتیجه ۲ بر یک شود.

اما استقلال دوباره برتری خود را نشان داد. در دقیقه ۶۵، منیر الحدادی با یک ارسال عالی توپ را روی دروازه فرستاد و علیرضا کوشکی با یک ضربه سر دیدنی توپ را به تیر مخالف زد و گل سوم تیمش را ثبت کرد تا نتیجه ۳ بر یک شود و برتری آبی‌پوشان تثبیت شود.

در طول مسابقه، حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال در نیمه دوم به دلیل مصدومیت جای خود را به آنتونیو آدان داد، اما تیم با تغییرات انجام‌شده توانست عملکرد هجومی و ساختاری خود را حفظ کند. در سوی دیگر، محمد خلیفه، دروازه‌بان جوان آلومینیوم، با واکنش‌های دیدنی مانع از افزایش گل‌های استقلال شد، هرچند نتوانست از دریافت گل دوم و سوم جلوگیری کند.

بازی با استقبال مناسب هواداران استقلال در ورزشگاه شهرقدس همراه شد و تماشاگران با شعارها و بنرهای حمایتی خود، نقش پررنگی در ایجاد شور و هیجان داشتند. پیش از شروع بازی نیز یک دقیقه سکوت برای یاد و خاطره مدیرعامل فقید باشگاه و پیشکسوت استقلال برگزار شد.

با این نتیجه، استقلال با ۱۸ امتیاز در جایگاه اول جدول قرار گرفت و آلومینیوم با ۶ امتیاز در رده چهاردهم باقی ماند، اما نمایش آبی‌پوشان در این دیدار نشان داد که تیم ریکاردو ساپینتو همچنان با ترکیبی هجومی و هماهنگ، جزو مدعیان قهرمانی است.

ترکیب تیم‌ها:

استقلال:

حبیب فرعباسی (58- آنتونیو آدان)، صالح حردانی (87- رامین رضاییان)، رستم آشورماتوف (87- عارف غلامی)، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی (58- دیدیه اندونگ)، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان (78- داکنز نازون)

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

آلومینیوم:

محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی، مهدی مهدی پور (90+3: سیدمحمدرضا حسینی)، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری (87- محمدمهدی خدایاری) رحمان جعفری (87- ساسان حسینی) و رضا مرزبان

سرمربی: مجتبی حسینی

اخطارها:

آلومینیوم: بهرام گودرزی (20)-رضا مرزبان (45+2)

استقلال:رستم آشورماتوف (79)

کارت قرمز:

آلومینیوم: رضا مرزبان (77)

