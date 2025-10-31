خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گل‌های طلایی استقلال با امضای منیر و آسانی

گل‌های طلایی استقلال با امضای منیر و آسانی
کد خبر : 1707427
لینک کوتاه کپی شد.

در آخرین ثانیه‌های نیمه اول دیدار استقلال و آلومینیوم اراک، منیر الحدادی با ضربه سر، گل دوم آبی‌پوشان را به ثمر رساند تا تیمش با برتری دو گله به رختکن برود.

به گزارش ایلنا،   تیم فوتبال استقلال پس از خلق فرصت‌های متعدد در نیمه اول، در ثانیه‌های پایانی این نیمه موفق شد گل دوم خود را وارد دروازه آلومینیوم کند. این گل روی یک حرکت ترکیبی و منظم شکل گرفت که با همکاری مهران احمدی، علیرضا کوشکی و در نهایت منیر الحدادی تکمیل شد.

در صحنه گل، مهران احمدی از سمت چپ توپ را در عمق زمین به کوشکی رساند. کوشکی پس از پیش‌روی چند متری، یک ارسال دقیق به روی دروازه داشت که ضربه سر الحدادی به رغم تلاش محمد خلیفه دروازه‌بان آلومینیوم، وارد دروازه شد و اختلاف برای استقلال افزایش یافت.

منیر الحدادی با این گل، سومین گل خود در فصل جاری لیگ برتر را ثبت کرد و شادی پس از گل معروف خود را با شکل دادن قلب با دستانش انجام داد. هماهنگی او با یاسر آسانی در ترکیب استقلال به خوبی مشهود است و نقش مهمی در موفقیت‌های اخیر تیم دارد.

علاوه بر این گل، الحدادی در ایجاد گل سوم استقلال نیز موثر بود و با پاس خود به علیرضا کوشکی، تاثیرگذاری خود را در حملات آبی‌پوشان نشان داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ