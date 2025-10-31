به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال پس از خلق فرصت‌های متعدد در نیمه اول، در ثانیه‌های پایانی این نیمه موفق شد گل دوم خود را وارد دروازه آلومینیوم کند. این گل روی یک حرکت ترکیبی و منظم شکل گرفت که با همکاری مهران احمدی، علیرضا کوشکی و در نهایت منیر الحدادی تکمیل شد.

در صحنه گل، مهران احمدی از سمت چپ توپ را در عمق زمین به کوشکی رساند. کوشکی پس از پیش‌روی چند متری، یک ارسال دقیق به روی دروازه داشت که ضربه سر الحدادی به رغم تلاش محمد خلیفه دروازه‌بان آلومینیوم، وارد دروازه شد و اختلاف برای استقلال افزایش یافت.

منیر الحدادی با این گل، سومین گل خود در فصل جاری لیگ برتر را ثبت کرد و شادی پس از گل معروف خود را با شکل دادن قلب با دستانش انجام داد. هماهنگی او با یاسر آسانی در ترکیب استقلال به خوبی مشهود است و نقش مهمی در موفقیت‌های اخیر تیم دارد.

علاوه بر این گل، الحدادی در ایجاد گل سوم استقلال نیز موثر بود و با پاس خود به علیرضا کوشکی، تاثیرگذاری خود را در حملات آبی‌پوشان نشان داد.

انتهای پیام/