هفته نهم لیگ برتر
تساوی بدون گل ذوب آهن و ملوان در فولادشهر
دیدار تیمهای ذوب آهن اصفهان و ملوان بندرانزلی در هفته نهم لیگ برتر با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، ذوب آهن که به دنبال پایان دادن به نتایج ضعیف اخیر خود بود، در خانه مقابل ملوان بندرانزلی به تساوی رضایت داد. این بازی از همان ابتدا هجومی آغاز شد و هر دو تیم فرصتهای خوبی برای گلزنی داشتند، اما واکنشهای دروازهبانها و کم دقتی مهاجمان مانع از باز شدن دروازهها شد.
در نیمه دوم، جانب احتیاط در دستور کار قرار گرفت، اما همچنان موقعیتهایی برای گلزنی ایجاد شد. تعویضهای اجباری احسان پهلوان و جلال الدین علی محمدی روی روند بازی تأثیر گذاشت. امید لطیفی در دقایق پایانی موفق شد با ضربه سر دروازه ملوان را باز کند، اما داور به دلیل خطای پویا مختاری روی دیواره دفاعی گل را مردود اعلام کرد.
با این تساوی، ذوب آهن ۷ امتیازی شد و در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفت، در حالی که ملوان با ۱۳ امتیاز رده چهارم را در اختیار دارد.
لحظات حساس بازی:
-
دقیقه ۶: شوت جلال الدین علی محمدی از پشت محوطه جریمه با واکنش فرزاد طیبیپور به کرنر رفت.
-
دقیقه ۱۰: محمد علینژاد در موقعیت تک به تک توپ را از دست داد.
-
دقیقه ۲۹: شوت سرضرب علینژاد از بین مدافعان خارج شد.
-
دقیقه ۳۳: شوت عباس حبیبی توسط پارسا جعفری مهار و به کرنر رفت.
-
دقیقه ۶۰: پاس رمضانی توسط پارسا جعفری مهار شد.
-
دقیقه ۷۱: شوتهای امید لطیفی از محوطه شش قدم توسط طیبیپور دفع شد.
-
دقیقه ۸۴: ضربه پویا مختاری راهی اوت شد.
-
دقیقه ۶+۹۰: ضربه سر سینا خادمپور توسط لطیفی از روی خط دروازه بیرون کشیده شد.
حواشی:
-
استقبال از بازی کم بود و حضور هواداران محدود بود.
-
رحمان رضایی، دستیار امیر قلعهنویی در تیم ملی، بازی را از نزدیک تماشا کرد.
-
در دقیقه ۱۲، داور پس از اعلام پرتاب اوت به سود ملوان، با اطلاع بازیکن حریف نظر خود را تغییر داد.
-
بازی با یاد و خاطره کاپیتان و مربی فقید ذوب آهن، حسن استکی، آغاز شد.
-
احسان پهلوان پس از برخورد با محمد پاپی به دلیل ناراحتی از زمین خارج شد.
-
جلال الدین علی محمدی نیز در نیمه دوم به تعویض اجباری رفت.
-
گل امید لطیفی در دقایق پایانی مردود اعلام شد.
ترکیب تیمها:
ذوب آهن: پارسا جعفری، شایان مصلح، عرفان قهرمانی، نادر محمدی، امیرحسین رنگرز، پدرام قاضیپور، جلال الدین علی محمدی، احسان پهلوان، حسن شوشتری، محمد جواد محمدی، امید لطیفی.
سرمربی: قاسم حدادیفر
ملوان: فرزاد طیبیپور، امیر رضا افسرده، دانیال ایری، سعید کریمی، جعفر سلمانی، محمد پاپی، عباس حبیبی، فرهان جعفری، حسین صادقی، محمد علینژاد، علیرضا رمضانی.
سرمربی: مازیار زارع