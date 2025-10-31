شوک بزرگ به استقلال: فرعباسی مصدوم شد
حبیب فرعباسی به دلیل مصدومیت زمین بازی را به اجبار ترک کرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در جریان دیدار برابر آلومینیوم اراک نیمه دوم را با حملات متوالی آغاز کرد، اما یکی از نکات مهم این نیمه مصدومیت حبیب فرعباسی بود. دروازهبان آبیپوشان پس از ضربه پنالتی که بازیکن آلومینیوم به گل تبدیل کرد، دچار مشکل شد و قادر به ادامه بازی نبود.
با خروج فرعباسی، آدان به عنوان جانشین وارد زمین شد و مسئولیت حفاظت از دروازه استقلال را بر عهده گرفت. هنوز مشخص نیست که فرعباسی قادر به حضور در دیدارهای آینده تیم خواهد بود و وضعیت او توسط کادر پزشکی بررسی میشود.
این مصدومیت، یکی از نگرانیهای اصلی ریکاردو ساپینتو و کادر فنی استقلال برای ادامه مسابقات است، چرا که فرعباسی تا این مرحله از فصل نقش کلیدی در دروازه آبیپوشان ایفا کرده بود.