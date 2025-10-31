خبرگزاری کار ایران
شوک بزرگ به استقلال: فرعباسی مصدوم شد

شوک بزرگ به استقلال: فرعباسی مصدوم شد
کد خبر : 1707422
حبیب فرعباسی به دلیل مصدومیت زمین بازی را به اجبار ترک کرد.

به گزارش ایلنا،   تیم فوتبال استقلال در جریان دیدار برابر آلومینیوم اراک نیمه دوم را با حملات متوالی آغاز کرد، اما یکی از نکات مهم این نیمه مصدومیت حبیب فرعباسی بود. دروازه‌بان آبی‌پوشان پس از ضربه پنالتی که بازیکن آلومینیوم   به گل تبدیل کرد، دچار مشکل شد و قادر به ادامه بازی نبود.

با خروج فرعباسی، آدان به عنوان جانشین وارد زمین شد و مسئولیت حفاظت از دروازه استقلال را بر عهده گرفت. هنوز مشخص نیست که فرعباسی قادر به حضور در دیدارهای آینده تیم خواهد بود و وضعیت او توسط کادر پزشکی بررسی می‌شود.

این مصدومیت، یکی از نگرانی‌های اصلی ریکاردو ساپینتو و کادر فنی استقلال برای ادامه مسابقات است، چرا که فرعباسی تا این مرحله از فصل نقش کلیدی در دروازه آبی‌پوشان ایفا کرده بود.

