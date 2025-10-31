به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته نهم لیگ برتر، نیمه نخست دیدار مس رفسنجان و چادرملو با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. مس رفسنجان ابتدا با ضربه سر مهدی شریفی روی ارسال میلاد فخرالدینی به گل رسید و یک بر صفر پیش افتاد، اما تیم مهمان در ادامه حملات متعددی روی دروازه میزبان ایجاد کرد.

در یکی از موقعیت‌های حساس، رنه بوبوی در تک به تک با نیما میرزازاد قرار گرفت، اما ضربه او با واکنش مناسب دروازه‌بان مس به کرنر رفت. نزدیک به پایان نیمه اول، همان بازیکن موفق شد با ضربه‌ای نه‌چندان دقیق گل تساوی را به ثمر برساند و نتیجه را به یک – یک تغییر دهد.

با توجه به جریان هجومی نیمه نخست، انتظار می‌رود هر دو سرمربی در نیمه دوم با انگیزه بالا برای کسب سه امتیاز تلاش کنند و شرایط بازی در ادامه دیدار جذاب‌تر شود.

