گزارش تمرین امروز پرسپولیس زیر نظر اوسمار ویرا

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت امروز (جمعه) تمرینات خود را بعد از دیدار اخیر مقابل تراکتور برگزار کردند. این جلسه، نخستین تمرین پرسپولیس با هدایت اوسمار ویرا پس از بازگشت رسمی او به باشگاه بود.

آخرین باری که پرسپولیس زیر نظر ویرا تمرین کرد، یازدهم خرداد ۱۴۰۳ بود. وی پس از آن دیدار، تیمش را مقابل مس رفسنجان هدایت کرد و با کسب عنوان قهرمانی ایران را ترک نمود. هفته گذشته پس از توافق با باشگاه، او بار دیگر به نیمکت سرخپوشان بازگشت تا ادامه فصل را هدایت کند.

اوسمار ویرا پیش از شروع تمرین امروز دقایقی را با بازیکنان به صحبت پرداخت و از این پس رسماً مسئولیت نتایج تیم را برعهده خواهد داشت.

