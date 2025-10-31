خبرگزاری کار ایران
شکستن رکورد محمد خلیفه توسط ستاره خارجی استقلال

شکستن رکورد محمد خلیفه توسط ستاره خارجی استقلال
دروازه‌بان جوان آلومینیوم اراک پس از ۴۹۵ دقیقه مقاومت، در دیدار برابر استقلال باز شد و یاسر آسانی با گل پنالتی، شاگردان ریکاردو ساپینتو را پیش انداخت.

به گزارش ایلنا،  محمد خلیفه، سنگربان جوان و آماده آلومینیوم اراک، پس از پنج دیدار بدون گل خورده و ۴۹۵ دقیقه مقاومت، سرانجام در دیدار برابر استقلال، نوار کلین‌شیت خود را از دست داد. خط دفاعی منسجم آلومینیوم تا دقیقه ۱۷ مقابل حرکات هجومی استقلال دوام آورد، اما در نهایت هوش و تحرک بالای یاسر آسانی باعث شد رکورد او شکسته شود.

در این صحنه، سامان فلاح با پاس دقیقی توپ را به آسانی رساند و ستاره آلبانیایی استقلال با سرعت و نفوذ از مدافع خود عبور کرد و وارد محوطه جریمه شد. با خطای یاسین جرجانی، داور پیام حیدری نقطه پنالتی را اعلام کرد. یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و با تمرکز بالا، توپ را به سمت راست دروازه شلیک کرد.

اگرچه خلیفه جهت توپ را حدس زده و حتی دستش به مسیر ضربه نزدیک شد، اما شوت قدرتمند و زاویه‌دار آسانی باعث شد توپ به گل تبدیل شود. این گل ششمین گل آسانی در این فصل بود و او را همچنان به ستاره خط حمله استقلال تبدیل کرد.

با به ثمر رسیدن این گل، استقلال از حریف سرسخت خود پیش افتاد و رکورد دروازه‌بان جوان آلومینیوم در بسته نگه داشتن دروازه پس از ۴۹۵ دقیقه شکسته شد.

