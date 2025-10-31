به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در پی عملکرد ضعیف تیم تحت هدایت وحید هاشمیان، تصمیم گرفت گزینه‌ای شناخته شده و موفق برای بازگرداندن ثبات به تیم انتخاب کند. بر این اساس، برانکو ایوانکوویچ، معمار نوین موفقیت‌های پرسپولیس و محبوب هواداران، به عنوان گزینه اول سرمربیگری مطرح شد.

با وجود مذاکرات انجام شده، برانکو پاسخ منفی خود را اعلام کرد و ترجیح داد به دنیای مربیگری خداحافظی کند.

باشگاه پرسپولیس به مناسبت پایان دوران مربیگری برانکو نوشت: چه حس عجیبی است… باورش هنوز آسان نیست. همان‌طور که تصمیم برای او هم آسان نبود. سال‌ها بود که حضورش برای ما به عادت تبدیل شده بود؛ به آرامش، به امید. حالا باید بپذیریم که برانکو ایوانکوویچ خداحافظی کرده، اما حقیقت این است که او هرگز از کنار ما نخواهد رفت. میراثش در پرسپولیس، زنده و جاری است.

پروفسور برانکو ایوانکوویچ پس از مدت‌ها تردید، سرانجام تصمیم خود را گرفت. تصمیمی دشوار برای مردی که قلبش در این سال‌ها با پرسپولیس می‌تپید. او فقط یک مربی نبود؛ بخشی از تاریخ، از خاطره و از افتخار ما بود.

برانکو از نسلی طلایی از مربیان فوتبال کرواسی می‌آمد؛ نسلی که فوتبال جهان را دگرگون کرد و پرسپولیس نیز افتخار تجربه‌‌ی آن را داشت. زیر سایه‌ی او، ما یاد گرفتیم چطور صبر کنیم، بجنگیم و به رؤیا ایمان بیاوریم.

انگار او فقط برای خودش تصمیم نگرفت، برای همه‌ی ما تصمیم گرفت. حالا، یکی از نام‌های بزرگ تاریخ پرسپولیس از کنار نیمکت فاصله گرفته، اما در ذهن و قلب همه‌ی هواداران، همیشه حضور دارد. ما مطمئنیم این خداحافظی، پایان راه نیست؛ دوباره همدیگر را خواهیم دید… شاید در یکی از جشن‌های قهرمانی آینده.

پروفسور، تو برای ما فقط یک سرمربی نبودی؛ تو مکتبی ساختی. در کنار تو فقط قهرمانی یاد نگرفتیم، بلکه یاد گرفتیم ایمان، نظم و صبر یعنی چه. آنچه با تو ساختیم، فقط افتخار نبود فلسفه‌ای بود که نگاه فوتبال ایران را برای همیشه تغییر داد.

باشگاه پرسپولیس با تمام قلبش از تلاش‌ها، تعهد و عشق تو به این تیم بزرگ قدردانی می‌کند.

برای تو، برانکوی عزیز، در ادامه‌ی مسیر زندگی و حرفه‌ای‌ات، سلامتی، آرامش و موفقیت آرزو داریم. تو همیشه بخشی از پرسپولیس خواهی بود."

