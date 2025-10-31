به گزارش ایلنا، پیروز قربانی، سرمربی فجر سپاسی، پیش از دیدار تیمش مقابل پیکان در هفته نهم لیگ برتر اظهار داشت: فردا بازی سختی با تیم پیکان داریم، اما این مسابقه می‌تواند یک نکته مثبت داشته باشد. با شناختی که از آقای دقیقی و تیم‌هایش داریم، می‌دانیم تیم‌های او همیشه دنبال فوتبال بازی کردن هستند و قصد خراب کردن بازی حریف را ندارند. این باعث می‌شود که شاهد یک مسابقه با کیفیت از هر دو تیم باشیم.

قربانی با اشاره به برنامه‌های کادرفنی افزود: در طول هفته گذشته سعی کردیم فضای بازی با استقلال را پشت سر بگذاریم تا بتوانیم با ارائه یک عملکرد مناسب، روند خوبمان را ادامه دهیم.

او همچنین به رویکرد برخی مربیان در قبل از بازی‌ها انتقاد کرد: متأسفانه دیده‌ام که برخی مربیان قبل از مسابقه درباره عملکرد داور اظهار نظر می‌کنند. این مسئله برای من که تازه از لیگ یک به لیگ برتر آمده‌ام، غیرعادی است. اینکه قبل از بازی بگویند امیدواریم داور فلان کار را انجام دهد، برایم قابل درک نیست و باید جلوی این اتفاقات گرفته شود.

قربانی درباره شکست هفته گذشته مقابل استقلال گفت: به هیچ عنوان فاصله ما و استقلال در آن بازی سه گل نبود. متأسفانه دچار بدشانسی و اشتباهات جزئی شدیم. در فضای مجازی افرادی بدون درک مسائل، تهمت‌هایی به من، تیم و بازیکنانم نسبت دادند که متأسفم که هیچ مرجعی برای نظارت بر این حواشی وجود ندارد.

او ادامه داد: این افراد حتی نمی‌دانند چه لطمه‌ای به بازیکنان با شرف ما وارد می‌کنند. خوش‌شانس هستید که ما دسترسی به فضای مجازی نداریم تا واکنش نشان دهیم. امیدوارم این جو کثیف هرچه سریع‌تر بسته شود.

سرمربی فجر سپاسی در پایان با تاکید بر آمادگی تیمش اظهار داشت: بازیکنان من همان نفراتی هستند که طی هفته‌های قبل بهترین عملکرد را ارائه دادند و شرایط خوبی در تیمی که برای ماندن در لیگ بسته شده بود ایجاد کردند. این مجموعه با صلابت به کار خود ادامه می‌دهد و به حرف‌های فضای مجازی هیچ اهمیتی نخواهد داد.

