پیروزی یک نیمه استقلال با درخشش آسانی و حدادی

استقلال در نیمه اول دیدار برابر آلومینیوم اراک با دو گل به برتری رسید و نشان داد که برای کسب سه امتیاز این بازی کاملاً آماده است.

به گزارش ایلنا،  در جریان هفته نهم لیگ برتر فوتبال، نیمه اول دیدار استقلال و آلومینیوم با برتری دو گله شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید.

استقلال از همان آغاز بازی با میل هجومی بالا وارد میدان شد و در دقیقه ۱۵ خطای بازیکن آلومینیوم روی یاسر آسانی، داور را به اعلام پنالتی واداشت. یاسر آسانی خود پشت توپ ایستاد و در دقیقه ۱۷ موفق شد گل نخست تیمش را به ثمر برساند.

در ادامه، برتری آبی‌پوشان ادامه یافت و در دقیقه ۲۹ منیر الحدادی فرصت شوتزنی پیدا کرد، اما واکنش به موقع دروازه‌بان آلومینیوم مانع از گلزنی شد. در دقیقه ۳۸، محمد خلیفه با مهار عالی توپ، حمله کوشکی را متوقف کرد و چند ثانیه بعد حبیب فرعباسی مانع از گلزنی مرزبان شد.

در دقیقه ۴۴ نیز کوشکی در موقعیت مناسب گلزنی قرار گرفت، اما پاس عرضی او توسط مدافع آلومینیوم دفع شد و استقلال نتوانست گل دوم خود را در این صحنه به ثمر برساند.

با این حال، در دقیقه ۳+۴۵، فرار موثر کوشکی و ارسال دقیق او باعث شد منیر الحدادی با ضربه سر گل دوم استقلال را ثبت کند و نیمه نخست با برتری دو گله شاگردان ساپینتو به پایان برسد.

