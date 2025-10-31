نگاه زیرچشمی سرمربی آلومینیوم به داور جنجالی شد!

به گزارش ایلنا، در جریان مسابقه استقلال و آلومینیوم اراک، برخورد یاسین جرجانی، مدافع تیم مهمان، با یاسر آسانی داخل محوطه جریمه اراکی‌ها از دید داور خطا تشخیص داده شد و پیام حیدری، داور وسط، نقطه پنالتی به سود استقلال را اعلام کرد.

اعلام پنالتی با اعتراض بازیکنان و اعضای کادر فنی آلومینیوم همراه شد، اما پس از بررسی صحنه توسط کمک داور ویدئویی (VAR)، تصمیم داور تایید و ضربه پنالتی به اجرا درآمد. یاسر آسانی از روی نقطه پنالتی گل اول استقلال را به ثمر رساند.

با این حال، سیدمجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم، نسبت به تصمیم داور رضایت نداشت و باور نمی‌کرد خطایی رخ داده باشد. او با نگاه‌های زیرچشمی و لبخند اعتراض خود را نشان داد و ثانیه‌هایی با غضب به داور وسط نگاه کرد تا اعتقاد خود به نادرست بودن تصمیم پنالتی را به نمایش بگذارد.

