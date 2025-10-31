خبرگزاری کار ایران
آسانی: ستاره شگفت انگیز استقلالی‌ها

یاسر آسانی، مهاجم آلبانیایی استقلال، در دیدار برابر آلومینیوم اراک با گل پنالتی خود بار دیگر نشان داد که یکی از مهره‌های کلیدی تیم ریکاردو ساپینتو است و روند گلزنی درخشانش را ادامه داد.

به گزارش ایلنا،  یاسر آسانی، ستاره آلبانیایی استقلال، امروز نیز در دیدار تیمش برابر آلومینیوم اراک نقش تعیین‌کننده‌ای در خط حمله داشت. او که در سه بازی گذشته مقابل مس رفسنجان، الوحدات اردن و فجر سپاسی موفق به گلزنی شده بود، با اعتماد به‌نفس بالا وارد میدان شد و خیلی زود تأثیر خود را نشان داد.

در دقیقه ۱۷، آسانی پس از دریافت پاس سامان فلاح در سمت چپ زمین، با حرکتی انفجاری وارد محوطه جریمه شد و با خطای یاسین جرجانی سرنگون شد تا داور مسابقه، پیام حیدری، نقطه پنالتی را اعلام کند. آسانی خود پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای محکم و دقیق، علی‌رغم تشخیص جهت ضربه توسط دروازه‌بان، توپ را وارد دروازه کرد و استقلال را پیش انداخت.

این گل چهارمین گل آسانی در چهار بازی اخیر استقلال بود و بار دیگر نشان داد که او به عنصر کلیدی در حملات تیم تبدیل شده است. ترکیب خلاقیت فردی، شجاعت در دوئل‌های یک‌به‌یک و دقت در ضربات نهایی باعث شده آسانی نقش محوری در موفقیت خط حمله آبی‌پوشان ایفا کند.

ستاره آلبانیایی استقلال با عملکرد درخشان خود تاکنون بهترین خرید این فصل تیم و یکی از ستاره‌های لیگ برتر محسوب می‌شود و هواداران امیدوارند روند گلزنی او در ادامه مسابقه نیز ادامه یابد.

