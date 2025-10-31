نیمه اول دیدار ذوبآهن و ملوان بدون گل به پایان رسید
دیدار تیمهای ذوبآهن اصفهان و ملوان بندرانزلی در هفته نهم لیگ برتر در نیمه اول با نتیجه مساوی بدون گل خاتمه یافت، هرچند موقعیتهای متعدد گل و تعویض اجباری ذوبآهن، جریان بازی را پرتنش کرد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال، نیمه نخست دیدار تیمهای ذوبآهن و ملوان با برتری محسوس هیچ تیمی همراه نبود و دو تیم بدون تغییر در نتیجه به رختکن رفتند.
شروع هجومی بازی را شاگردان قاسم حدادیفر ترتیب دادند و در دقیقه ششم جلالالدین علیمحمدی با یک شوت غیرمنتظره دروازه ملوان را تهدید کرد، اما فرزاد طیبیپور، دروازهبان تیم میهمان، با واکنش به موقع توپ را راهی کرنر کرد. چهار دقیقه بعد، ملوان فرصت مناسبی برای باز کردن دروازه میزبان پیدا کرد؛ محمد علینژاد پس از عبور از شایان مصلح در موقعیت تک به تک قرار گرفت، اما ضربه او به هدف نخورد.
در ادامه نیمه، تیم ملوان دو فرصت گلزنی دیگر نیز خلق کرد اما کم دقتی مهاجمان این تیم و واکنشهای درخشان پارسا جعفری باعث شد دروازه ذوبآهن بسته بماند.
مصدومیت احسان پهلوان در دقیقه ۳۸ و تعویض اجباری او از دیگر اتفاقات مهم نیمه اول بود که سرمربی ذوبآهن را مجبور به تغییرات اضطراری در ترکیب کرد.