خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گل زودهنگام مهدی شریفی، مس رفسنجان را پیش انداخت

گل زودهنگام مهدی شریفی، مس رفسنجان را پیش انداخت
کد خبر : 1707402
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال مس رفسنجان در آغاز دیدار مقابل چادرملو اردکان با گل زیبای مهدی شریفی از حریف خود پیش افتاد و شروعی امیدوارکننده در این مسابقه داشت.

به گزارش ایلنا،  در جریان دیدار تیم‌های مس رفسنجان و چادرملو اردکان از هفته نهم لیگ برتر، شاگردان رسول خطیبی بازی را طوفانی آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی به گل نخست دست یافتند.

پیش از آن‌که دقیقه چهارم مسابقه سپری شود، پرتاب اوت احمدرضا زنده‌روح به میلاد فخرالدینی رسید و ارسال دقیق این مدافع باتجربه با ضربه سر تماشایی مهدی شریفی همراه شد تا نارنجی‌پوشان خیلی زود دروازه تیم میهمان را باز کنند.

این گل دومین گل فصل مهدی شریفی برای مس رفسنجان محسوب می‌شود و موجب شد تیم میزبان با روحیه بالا و در حمایت هوادارانش به دنبال تثبیت برتری و کسب سه امتیاز خانگی باشد.

شریفی پس از به ثمر رساندن گل، شادی‌های متنوعی انجام داد و با انگیزه فراوان به بازی ادامه داد تا نقش پررنگی در ترکیب تیمش ایفا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ