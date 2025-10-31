گل زودهنگام مهدی شریفی، مس رفسنجان را پیش انداخت

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار تیم‌های مس رفسنجان و چادرملو اردکان از هفته نهم لیگ برتر، شاگردان رسول خطیبی بازی را طوفانی آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی به گل نخست دست یافتند.

پیش از آن‌که دقیقه چهارم مسابقه سپری شود، پرتاب اوت احمدرضا زنده‌روح به میلاد فخرالدینی رسید و ارسال دقیق این مدافع باتجربه با ضربه سر تماشایی مهدی شریفی همراه شد تا نارنجی‌پوشان خیلی زود دروازه تیم میهمان را باز کنند.

این گل دومین گل فصل مهدی شریفی برای مس رفسنجان محسوب می‌شود و موجب شد تیم میزبان با روحیه بالا و در حمایت هوادارانش به دنبال تثبیت برتری و کسب سه امتیاز خانگی باشد.

شریفی پس از به ثمر رساندن گل، شادی‌های متنوعی انجام داد و با انگیزه فراوان به بازی ادامه داد تا نقش پررنگی در ترکیب تیمش ایفا کند.

