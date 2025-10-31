خبرگزاری کار ایران
ترکیب خیبر خرم‌آباد برای دیدار برابر گل‌گهر سیرجان مشخص شد

ترکیب خیبر خرم‌آباد برای دیدار برابر گل‌گهر سیرجان مشخص شد
تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در چارچوب هفته نهم لیگ برتر میزبان گل‌گهر سیرجان است و مهدی رحمتی ترکیب شاگردانش را برای این دیدار حساس اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال، تیم خیبر خرم‌آباد امروز در ورزشگاه خانگی خود به مصاف گل‌گهر سیرجان رفته است. هر دو تیم با انگیزه بالا برای رسیدن به رتبه‌های بالاتر جدول و تثبیت جایگاه خود وارد میدان شده‌اند.

مهدی رحمتی، سرمربی خیبر، در شرایطی شاگردانش را برای این دیدار به زمین فرستاده که تیم او تنها سه امتیاز با صدر جدول فاصله دارد و پیروزی مقابل گل‌گهر می‌تواند جایگاه این تیم را در جدول به شکل محسوسی بهبود بخشد.

خیبر خرم‌آباد که به‌واسطه دوندگی و جنگندگی بازیکنانش شناخته می‌شود، امروز مقابل تیمی قرار گرفته که ساختار دفاعی مستحکمی دارد اما هفته گذشته شکست سنگینی برابر تراکتور متحمل شد؛ موضوعی که می‌تواند فرصت مناسبی برای نماینده خرم‌آباد باشد تا از امتیاز میزبانی بهترین بهره را ببرد.

ترکیب اصلی خیبر خرم‌آباد در این دیدار به شرح زیر است:
محمدرضا دیناروند، سید احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، سبحان پسندیده، محسن سفید‌چغایی، مهدی گودرزی، علی آزادمنش و عارف قزل.

