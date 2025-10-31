ترکیب چادرملو مقابل مس رفسنجان مشخص شد

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال، تیم چادرملو اردکان به مصاف مس رفسنجان می‌رود.

کادر فنی این تیم ترکیب اصلی خود را برای این دیدار اعلام کرد که بر اساس آن، تیم چادرملو با ترکیبی متشکل از بازیکنان باتجربه و جوان به میدان خواهند رفت.

ترکیب اصلی چادرملو در این مسابقه به شرح زیر است:

حجت صدقی، سعید محمدی‌فرد، سیروس صادقیان، علی طاهران، رنه سیمیسترا، اوتازو، سگندو، ویتائو، رضا دهقان و سجاد مشهدی.

تیم چادرملو در تلاش است تا با ارائه نمایشی منسجم مقابل مس رفسنجان، جایگاه خود را در جدول لیگ برتر بهبود بخشد و به روند رو‌به‌رشد خود در رقابت‌ها ادامه دهد.

