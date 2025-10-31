خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​ترکیب گل‌گهر برای دیدار برابر خیبر خرم‌آباد اعلام شد

​ترکیب گل‌گهر برای دیدار برابر خیبر خرم‌آباد اعلام شد
کد خبر : 1707397
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در هفته نهم لیگ برتر میهمان خیبر خرم‌آباد است و مهدی تارتار با ایجاد چند تغییر در ترکیب هجومی تیمش امیدوار است شاگردانش با کسب پیروزی از شکست هفته گذشته مقابل تراکتور جبران کنند.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال، تیم گل‌گهر سیرجان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در ورزشگاه خیبر خرم‌آباد به مصاف میزبان خود می‌رود. شاگردان مهدی تارتار که هفته گذشته برابر تراکتور نتیجه را واگذار کردند، این‌بار با انگیزه جبران آن شکست و حفظ جایگاه خود در جمع تیم‌های بالانشین وارد میدان خواهند شد.

تارتار در ترکیب امروز چند تغییر در خط حمله ایجاد کرده و امیدوار است بازگشت به ساختار اولیه فصل، شرایط فنی تیمش را بهبود ببخشد. گل‌گهر با ۱۲ امتیاز هفته را از رتبه هفتم جدول آغاز کرده و با توجه به نزدیکی امتیازات تیم‌ها، می‌تواند با کسب سه امتیاز این دیدار تا دو پله در جدول صعود کند و بالاتر از تراکتور و پرسپولیس قرار گیرد.

از نکات جالب ترکیب امروز، نیمکت‌نشینی رضا جعفری و رضا اسدی، دو مهاجم اصلی هفته‌های گذشته است. با این حال، سرمربی گل‌گهر در خط دفاع تغییری ایجاد نکرده و همان ترکیب هفته قبل را به میدان فرستاده است.

ترکیب اصلی گل‌گهر مقابل خیبر خرم‌آباد به شرح زیر است:
فرزین گروسیان، مسیح زاهدی، آرمان اکوان، نمانیا توماسیوچ، مجید عیدی، امید حامدی‌فر، علیرضا علیزاده، اریک باگناما، نوید عاشوری، مهدی تیکدری و سیامک نعمتی.

​ترکیب گل‌گهر برای دیدار برابر خیبر خرم‌آباد اعلام شد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ