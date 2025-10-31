به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال، تیم گل‌گهر سیرجان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در ورزشگاه خیبر خرم‌آباد به مصاف میزبان خود می‌رود. شاگردان مهدی تارتار که هفته گذشته برابر تراکتور نتیجه را واگذار کردند، این‌بار با انگیزه جبران آن شکست و حفظ جایگاه خود در جمع تیم‌های بالانشین وارد میدان خواهند شد.

تارتار در ترکیب امروز چند تغییر در خط حمله ایجاد کرده و امیدوار است بازگشت به ساختار اولیه فصل، شرایط فنی تیمش را بهبود ببخشد. گل‌گهر با ۱۲ امتیاز هفته را از رتبه هفتم جدول آغاز کرده و با توجه به نزدیکی امتیازات تیم‌ها، می‌تواند با کسب سه امتیاز این دیدار تا دو پله در جدول صعود کند و بالاتر از تراکتور و پرسپولیس قرار گیرد.

از نکات جالب ترکیب امروز، نیمکت‌نشینی رضا جعفری و رضا اسدی، دو مهاجم اصلی هفته‌های گذشته است. با این حال، سرمربی گل‌گهر در خط دفاع تغییری ایجاد نکرده و همان ترکیب هفته قبل را به میدان فرستاده است.

ترکیب اصلی گل‌گهر مقابل خیبر خرم‌آباد به شرح زیر است:

فرزین گروسیان، مسیح زاهدی، آرمان اکوان، نمانیا توماسیوچ، مجید عیدی، امید حامدی‌فر، علیرضا علیزاده، اریک باگناما، نوید عاشوری، مهدی تیکدری و سیامک نعمتی.

