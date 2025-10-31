ترکیب گلگهر برای دیدار برابر خیبر خرمآباد اعلام شد
تیم فوتبال گلگهر سیرجان در هفته نهم لیگ برتر میهمان خیبر خرمآباد است و مهدی تارتار با ایجاد چند تغییر در ترکیب هجومی تیمش امیدوار است شاگردانش با کسب پیروزی از شکست هفته گذشته مقابل تراکتور جبران کنند.
به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال، تیم گلگهر سیرجان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در ورزشگاه خیبر خرمآباد به مصاف میزبان خود میرود. شاگردان مهدی تارتار که هفته گذشته برابر تراکتور نتیجه را واگذار کردند، اینبار با انگیزه جبران آن شکست و حفظ جایگاه خود در جمع تیمهای بالانشین وارد میدان خواهند شد.
تارتار در ترکیب امروز چند تغییر در خط حمله ایجاد کرده و امیدوار است بازگشت به ساختار اولیه فصل، شرایط فنی تیمش را بهبود ببخشد. گلگهر با ۱۲ امتیاز هفته را از رتبه هفتم جدول آغاز کرده و با توجه به نزدیکی امتیازات تیمها، میتواند با کسب سه امتیاز این دیدار تا دو پله در جدول صعود کند و بالاتر از تراکتور و پرسپولیس قرار گیرد.
از نکات جالب ترکیب امروز، نیمکتنشینی رضا جعفری و رضا اسدی، دو مهاجم اصلی هفتههای گذشته است. با این حال، سرمربی گلگهر در خط دفاع تغییری ایجاد نکرده و همان ترکیب هفته قبل را به میدان فرستاده است.
ترکیب اصلی گلگهر مقابل خیبر خرمآباد به شرح زیر است:
فرزین گروسیان، مسیح زاهدی، آرمان اکوان، نمانیا توماسیوچ، مجید عیدی، امید حامدیفر، علیرضا علیزاده، اریک باگناما، نوید عاشوری، مهدی تیکدری و سیامک نعمتی.