بازگشت پارسا جعفری به ترکیب ذوب‌آهن در دیدار برابر ملوان
در آستانه دیدار خانگی ذوب‌آهن مقابل ملوان بندرانزلی، قاسم حدادی‌فر برای تقویت خط دروازه تصمیم به بازگرداندن پارسا جعفری به ترکیب اصلی گرفته است.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر، امروز در شرایطی میزبان ملوان بندرانزلی است که تنها کسب سه امتیاز می‌تواند وضعیت این تیم را در جدول بهبود بخشد. با توجه به اهمیت نتیجه، کادر فنی ذوب‌آهن تمرکز ویژه‌ای بر حفظ دروازه قرار داده و در همین راستا قاسم حدادی‌فر تغییر مهمی در ترکیب خود اعمال کرده است.

بر اساس تصمیم سرمربی سبزپوشان، پارسا جعفری پس از چند هفته غیبت بار دیگر در چارچوب دروازه ذوب‌آهن قرار خواهد گرفت. او آخرین بار در دیدار هفته دوم مقابل استقلال بازی کرده بود و پس از آن جای خود را به داود نوشی صوفیانی سپرده بود. عملکرد ضعیف تیم در هفته‌های گذشته سبب شد تا کادر فنی دوباره به حضور این دروازه‌بان جوان اعتماد کند.

جعفری که در دو ماه اخیر نیمکت‌نشین یا خارج از فهرست مسابقات بود، حالا در بازگشت به ترکیب اصلی امیدوار است عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد. او در فصل گذشته طی ۲۶ بازی برای ذوب‌آهن به میدان رفت و در نیمی از آن‌ها دروازه خود را بسته نگه داشت، اما در فصل جاری تنها دو بار بازی کرده و چهار گل دریافت کرده است.

