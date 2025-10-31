خبرگزاری کار ایران
ترکیب مس رفسنجان برای دیدار مقابل چادرملو اعلام شد
رسول خطیبی ترکیب تیم فوتبال مس رفسنجان را برای دیدار هفته نهم لیگ برتر برابر چادرملو اردکان مشخص کرد؛ دیداری که شاگردان او با یک تغییر نسبت به بازی گذشته پا به میدان می‌گذارند.

به گزارش ایلنا،   در آستانه دیدار هفته نهم لیگ برتر فوتبال، ترکیب تیم مس رفسنجان برای مصاف با چادرملو اردکان از سوی کادر فنی این تیم اعلام شد. رسول خطیبی، سرمربی مس، در این مسابقه تنها یک تغییر نسبت به بازی قبل ایجاد کرده و ایمان سلیمی را به جای امیرحسین صدقی در ترکیب اصلی قرار داده است.

تیم مس رفسنجان در حال حاضر با کسب ۶ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده‌بندی قرار دارد و این بازی خانگی می‌تواند فرصت مناسبی برای فاصله گرفتن از رتبه‌های پایین جدول و آغاز روند مثبت در نتایج این تیم باشد.

شاگردان خطیبی با ترکیبی از بازیکنان باتجربه وارد میدان خواهند شد و انتظار می‌رود دیداری دشوار را برابر تیم پرتلاش و دونده چادرملو پشت سر بگذارند.

ترکیب اصلی مس رفسنجان در این دیدار به شرح زیر است:
نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، احمدرضا زنده‌روح، دانیال جهانبخش، نومن کوردیچ، میلاد فخرالدینی، علیرضا نقی‌زاده، کاستا، میرزاد میهانوویچ، مهدی شریفی و آرمان رمضانی.

