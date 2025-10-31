خبرگزاری کار ایران
دیدار سرپرست باشگاه استقلال با سید حسن خمینی پس از مراسم یادبود کارگرجم

کد خبر : 1707391
علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در دیداری با حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، گزارشی از فعالیت‌های اخیر این باشگاه ارائه کرد و بر ادامه مسیر حرفه‌ای استقلال در عرصه فوتبال تأکید نمود.

به گزارش ایلنا، به‌دنبال مراسم تشییع و تجلیل از پیشکسوت فقید استقلال، اکبر کارگرجم، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، تاجرنیا ضمن ارائه گزارشی از عملکرد فنی و مدیریتی باشگاه در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی، از شکل‌گیری همدلی میان هواداران به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم دوره اخیر یاد کرد. او گفت: استقلال از مرحله تیم‌داری فراتر رفته و به سمت باشگاه‌داری حرفه‌ای حرکت کرده است؛ روندی که به افزایش اعتبار و رضایت هواداران انجامیده است.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های همیشگی یادگار امام(ره) از جامعه ورزش، تأکید کرد این همراهی‌ها نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ورزش و گسترش نشاط اجتماعی دارد.

