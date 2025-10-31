دقیقی: فردا با یکی از بهترین تیم های لیگ بازی داریم/ غیبت طاهری محسوس است

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان تهران عصر فردا در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران میزبان فجرسپاسی شیراز است. مسابقه‌ای که تقابل دو سرمربی جوان فوتبال ایران، سعید دقیقی و پیروز قربانی را در پی دارد و انتظار می‌رود جدال تاکتیکی دیدنی میان دو تیم رقم بخورد.

سعید دقیقی، سرمربی پیکان، در نشست خبری پیش از این بازی درباره شرایط تیمش گفت: «فردا با تیمی بازی داریم که یکی از تیم‌های خوب لیگ است. پیروز قربانی در سال‌های اخیر نشان داده که به عنوان مربی جوان، دیدگاه و تفکرات تاکتیکی خاص خودش را دارد و ثابت کرده که اعتماد به چنین مربیانی می‌تواند نسل جدیدی از مربیان فوتبال ایران را معرفی کند. فجرسپاسی تیمی پرتلاش، منظم و ساختارمند است و بازی سختی در انتظار ما خواهد بود.

او ادامه داد: ما برای این بازی برنامه داریم و هدفمان این است که از دقیقه اول با فوتبال پرفشار و پرتحرک کار را شروع کنیم. فوتبال قابل پیش‌بینی نیست، اما هر کسی که بازی‌های پیکان را در هفته‌های گذشته دیده باشد می‌داند که با وجود تمام مشکلات، فوتبال باکیفیتی ارائه کرده‌ایم. در چند دیدار گذشته، ۲۵ درصد ترکیب اصلی‌مان را به دلیل مصدومیت از دست دادیم و با استفاده از بازیکنان جوان کار کردیم، اما تلاش و انگیزه در تیم ما همیشه وجود داشته است. با این وجود، نتایج آن‌طور که می‌خواستیم رقم نخورد ولی روند تاکتیکی‌مان را ادامه می‌دهیم و تکرار تمرینات و اجرای صحیح آن‌ها قطعاً در آینده نتیجه خواهد داد. امیدوارم در بازی فردا با کمترین اشتباه به پیروزی برسیم و سه امتیاز را به دست بیاوریم.»

دقیقی درباره سبک بازی تیمش گفت: «هر کسی فوتبال ما را می‌بیند، متوجه می‌شود که کیفیت بالایی داریم. باشگاه پیکان از نظر افق‌های بلندمدت در جایگاه مناسبی قرار دارد. از روز اول هدفمان را روشن کردیم؛ اول بقا در لیگ، و بعد از آن حرکت به سمت رتبه‌های بالاتر. در این مسیر، عملکرد بازیکنان جوان نقش مهمی دارد. در بازی با استقلال خوزستان و شمس‌آذر شایسته پیروزی بودیم و تنها نیمه دوم دیدار مقابل مس رفسنجان سطح پایین‌تری داشتیم.»

سرمربی پیکان به شرایط مصدومان تیمش اشاره کرد و گفت: «بهانه نمی‌گیرم، چون مربی باید تمام شرایط را برای یک فصل در نظر بگیرد. اما واقعیت این است که کسری طاهری را در اوج فوتبالش از دست دادیم. تیمی که نزدیک به ۲۵۰ میلیارد هزینه کرده هم اگر بهترین گلزنش را از دست بدهد دچار مشکل می‌شود. کسری بهترین گلزن ما بود و غیبتش محسوس است. علاوه بر او، شاهین توکلی، علی فرامرزی، بهزاد سلامی، اصغر صادقی، سجاد جعفری و چند مصدوم دیگر را هم در اختیار نداریم که در ترکیب اصلی تیم نقش داشتند. همه این غیبت‌ها تأثیرگذار بوده، اما دنبال توجیه نیستم. مربی باید چنین روزهایی را پیش‌بینی کند، به جوان‌ترها اعتماد کند و با لطف خدا بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم و به جدول برگردیم. اگر هم چنین اتفاقی نیفتد، من کسی نیستم که بخواهم خودم را با هر شرایطی نگه دارم. همیشه مسئولیت عملکردم را قبول می‌کنم.»

او در ادامه درباره مشکلات میزبانی پیکان گفت: «در این فصل در سه ورزشگاه مختلف میزبان بودیم؛ یک بازی در ورزشگاه دستگردی، یک بازی در کرج و یک بازی در شهر قدس. تغییر مداوم ورزشگاه خانگی تیم را اذیت می‌کند. ما با آلومینیوم در اراک بازی کردیم و آن‌ها تماشاگر داشتند، اما ما هنوز زمین ثابتی برای میزبانی نداریم. به مدیران شهر قدس گفتم به پیکان به چشم تیمی نگاه کنید که می‌تواند سال‌ها در اینجا بماند و باعث توسعه فوتبال منطقه شود. پیکان می‌تواند پایگاهی برای پرورش استعدادهای فوتبال باشد. مجموعه ایران‌خودرو آن‌قدر بزرگ است که می‌تواند یک ورزشگاه پنج‌هزارنفری مخصوص تیم پیکان بسازد تا از این سردرگمی خارج شویم.»

دقیقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نگاه مدرن به مربیگری توضیح داد: «نسل جدید مربیان فوتبال ایران به دنبال یادگیری و به‌روز شدن است. امروز در فوتبال دنیا برای هر بخش مربی تخصصی وجود دارد؛ مربی پرتاب اوت، مربی ضربات ایستگاهی، مربی گلر، و حتی مربی کنترل ذهن بازیکنان. پپ گواردیولا چندی پیش درباره اهمیت مربی پرتاب اوت صحبت کرده و گفته که در شرایط خاص، پرتاب اوت بلند می‌تواند باعث تجمع یازده بازیکن در محوطه جریمه حریف شود و ساختار دفاعی را به هم بریزد. این نشان می‌دهد فوتبال مدرن به جزئیات اهمیت می‌دهد و هر روز نیاز به ارتقا دارد. اعتماد به مربیان جوان در فوتبال ایران می‌تواند این نگاه تازه را وارد فوتبال ما کند و سطح تاکتیکی تیم‌ها را بالا ببرد.»

سرمربی پیکان در پایان درباره بازیکنانش و تمجید از افشین صادقی بازیکن 19 ساله تیمش گفت: «در ترکیب فعلی ما بازیکنانی هستند که می‌توانند در آینده به تیم ملی کمک کنند. از بازیکنان جوان مثل افشین صادقی که با ۱۹ سال سن پتانسیل بالایی دارد گرفته تا بازیکنان باتجربه‌ای مانند فرید امیری، فراز امامعلی، میثم تیموری، میلاد باقری و محسن آذرباد. افشین اگر از توانایی‌هایش درست استفاده کند و از تجربه این بازیکنان بزرگ‌تر بهره ببرد، آینده روشنی پیش‌رو دارد. هدف ما این است که ترکیبی از جوانی و تجربه بسازیم تا هم در حال حاضر موفق باشیم و هم به آینده فوتبال ایران کمک کنیم.»

