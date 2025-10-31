خبرگزاری کار ایران
برگزاری دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور در گروه B

برگزاری دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور در گروه B
دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور در گروه B امروز (پنج شنبه 8 آبان ماه) در شهر شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، رده بندی تیمی در پایان این مسابقات به شرح زیر است:

1- نفت و گاز زاگرس جنوبی 2- دانشگاه آزاد خوزستان 3- سیناصنعت ایده

در این مسابقات تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی با نتیجه 8 بر 2 سینا صنعت ایذه را مغلوب کرد و با نتیجه 8 بر 2 نیز مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان به برتری دست یافت. تیم دانشگاه آزاد نیز با نتیجه 8 بر 2 سیناصنعت ایذه را مغلوب کرد.

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است: (اسامی تیم های پیروز در ابتدا آمده است)

دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان 8 – سینا صنعت ایذه 2

55 کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی 7 – رامین احمدی 2

60 کیلوگرم: پویا ناصرپور 11 – ابوالفضل دادمرز 3

63 کیلوگرم: عرفان جرکنی 3 – علی غریبی 1

67 کیلوگرم: غلامرضا عبدولی 3-  محمدمعراج محمدی 6

72 کیلوگرم: احمدرضا محمدیان 3 – سوشیانت مهمدی 6

77 کیلوگرم: مسعود کاووسی 3 – امیررضا اسکندری 1

82 کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی 9 – عارف حبیب اللهی صفر

87 کیلوگرم: رسول گرمسیری، برنده – حسین صالحی فر (حاضر نشد)

97 کیلوگرم: محمدهادی صیدی، برنده – علی کیانی (حاضر نشر)

130 کیلوگرم: امیرحسین عبدولی 8 – امیررضا کیانی صفر

نفت و گاز زاگرس جنوبی  8 – دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان 2

55 کیلوگرم: علیرضا امیری 4 – محمد حسینوند پناهی 3

60 کیلوگرم: امیرضا ده بزرگی 4 – پویا ناصرپور 2

63 کیلوگرم: میثم دلخانی 4 – عرفان جرکنی 1

67 کیلوگرم: محمد کمالی 8 – غلامرضا عبدلوی صفر

72 کیلوگرم: امید بهمنی صفر – حجت رضایی 5

77 کیلوگرم: امین کاویانی نژاد 2 – مسعود کاووسی 1

82 کیلوگرم: محمدرضا مختاری 7 – ابوالفضل مهمدی 2

87 کیلوگرم: محمدحسین استادمحمد معمار، برنده 5 – رسول گرمسیری 5

97 کیلوگرم: امیررضا اکبری (حاضر نشد) – محمدهادی صیدی، برنده 

130 کیلوگرم: ابوالفضل فتحی تزنگی 2 – محمدسروش رنجبر 1

نفت و گاز زاگرس جنوبی 8 – سینا صنعت ایذه 2

55 کیلوگرم: محمدرضا توکلیان 7 – رامین احمدی 2

60 کیلوگرم: حسین جاویدی 2 – ابوالفضل دادمرز 4

63 کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور 9 – علی غریبی 2

67 کیلوگرم: رضا بهمنی 8 - محمدمهراج مهمدی 6 

72 کیلوگرم: امید بهمنی، برنده 1 - سوشیانت مهمدی 1 

77 کیلوگرم: امین کاویانی نژاد 9 - امیررضا اسکندری صفر

82 کیلوگرم: علی دارابی 3 - عارف حبیب اللهی 5 

87 کیلوگرم: محمدحسین آذرم دخت 3 - حسین صالحی فر 1 

97 کیلوگرم: امیررضا اکبری 5 - محمدامین احمدپور 5 

130 کیلوگرم: محمد کاظمی، برنده 2 - پرهام بابایی 2

مسابقات گروه A فردا در تهران برگزار می شود و تیم های زیر به مصاف هم می روند:

رعد پدافند ارتش – مقاومت البرز

استقلال قم – مقاومت البرز

استقلال قم – رعد پدافند ارتش

