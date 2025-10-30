تارتار: برابر خیبر محکوم به پیروزی هستیم

به گزارش ایلنا، مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرم‌آباد با اشاره به حساسیت این مسابقه گفت: «بازی بسیار مهمی در پیش داریم. با توجه به نتیجه نامطلوب هفته گذشته، تمام تمرکز و انگیزه ما روی دیدار فرداست و برای کسب پیروزی مصمم هستیم. سه امتیاز این مسابقه می‌تواند شرایط ما را بهبود بخشد و شکست قبلی را جبران کند.»

تارتار با تمجید از عملکرد حریف افزود: «خیبر از تیم‌های خوب این فصل است؛ کادرفنی جوان و باانگیزه‌ای دارد، بازیکنان باکیفیتی در اختیار گرفته و از حمایت یک مالک دلسوز و هواداران پرشور بهره‌مند است. همین مجموعه باعث می‌شود دیدار فردا از جذابیت خاصی برخوردار باشد.»

او با اشاره به نقش تماشاگران خرم‌آبادی اظهار داشت: «هواداران، سرمایه فوتبال هستند. در خرم‌آباد نیز تماشاگران با شور و اشتیاق خاصی از تیم‌شان حمایت می‌کنند و همین موضوع هیجان بازی را افزایش خواهد داد.»

سرمربی گل‌گهر درباره شرایط تیمش در آستانه این مسابقه گفت: «بازیکنان ما باتجربه هستند و در طول هفته روی رفع نقاط ضعف کار کردیم. با وجود زمان محدود، آماده دیدار فردا هستیم. خوشبختانه بازیکن محروم نداریم و تنها یکی دو نفر دچار مصدومیت جزئی هستند.»

انتهای پیام/