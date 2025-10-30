الوحدات با شکست المحرق نخستین برد خود را جشن گرفت

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های الوحدات اردن و المحرق بحرین در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه الملک عبدالله دوم امان برگزار شد که در نهایت تیم میزبان با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز میدان شد.

بازی در حضور پرشور تماشاگران اردنی آغاز شد و دو تیم دقایق ابتدایی را محتاطانه پشت سر گذاشتند. در دقیقه ۲۳، تیم میهمان با اخراج ولید الحیال به دلیل خطای مستقیم، ۱۰ نفره شد تا کار برای نماینده بحرین دشوارتر شود. با این حال، برخلاف جریان بازی، جونیور مهاجم المحرق در دقیقه ۳۲ با استفاده از اشتباه مدافعان الوحدات، دروازه میزبان را گشود تا نیمه نخست با برتری مهمان در جریان باشد.

شاگردان رائد عساف، سرمربی الوحدات، بلافاصله به گل خورده واکنش نشان دادند و در دقیقه ۴۵ توسط مصطفی معوض بازیکن مصری خود، روی سانتر از جناح راست و ضربه سر تماشایی، کار را به تساوی کشاندند تا نیمه اول با نتیجه ۱ بر ۱ خاتمه یابد.

در نیمه دوم، تیم اردنی که برای فرار از چهارمین شکست متوالی به میدان آمده بود، هجومی‌تر بازی کرد و در دقیقه ۵۸ توسط عامر جاموس به گل دوم دست یافت. این بازیکن با حضور به‌موقع در محوطه جریمه و ضربه‌ای دقیق، دروازه المحرق را برای دومین‌بار باز کرد تا برتری الوحدات رقم بخورد.

در ادامه، تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و الوحدات با حفظ تمرکز در دقایق پایانی، نخستین پیروزی خود در این فصل از رقابت‌ها را به ثبت رساند.

با این نتیجه، الوحدات با سه امتیاز در جایگاه چهارم جدول گروه A قرار گرفت و امید خود را برای بقا در رقابت‌ها زنده نگه داشت. این نتیجه همچنین به سود استقلال ایران تمام شد و شانس نماینده کشورمان برای صعود به دور بعدی را افزایش داد.

