برامبیلا پس از پیروزی برابر اودینزه:
اعتماد و آرامش را به بازیکنان یوونتوس برگرداندم
یوونتوس در نخستین بازی خود پس از برکناری ایگور تودور، با هدایت موقت ماسیمیلیانو برامبیلا موفق شد با نتیجه ۳-۱ مقابل اودینزه به برتری برسد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال یوونتوس در دیداری از رقابتهای سریآ، موفق شد با هدایت ماسیمیلیانو برامبیلا، سرمربی تیم یوونتوس نکستجن، اودینزه را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست دهد.
این دیدار نخستین حضور برامبیلا روی نیمکت تیم اصلی بود؛ او تنها دو روز پس از اخراج ایگور تودور، هدایت موقت یوونتوس را بر عهده گرفت.
برامبیلا در گفتوگو با شبکه DAZN گفت: «من فقط یک جلسه تمرینی داشتم و دو روز با تیم کار کردم. صبح دوشنبه با تیم زیر ۲۳ سال کار کردم و بعدازظهر به اینجا آمدم. باید شرایط جسمانی بازیکنان را بررسی میکردم و با کادر فنی باقیمانده درباره ترکیب و استراتژی بازی تصمیم گرفتیم. گل زودهنگام به ما کمک کرد و تیم پس از دریافت گل تساوی، واکنش قدرتمندی نشان داد.»
یوونتوس در نیمه نخست با پنالتی دوشان ولاهوویچ پیش افتاد اما نیکولو زانیولو در واپسین دقایق نیمه اول بازی را مساوی کرد. در نیمه دوم، فدریکو گاتی و کنان ییلدیز گلهای دوم و سوم را برای یوونتوس به ثمر رساندند.
برامبیلا در تمجید از ییلدیز گفت: «کنان بازیکن بسیار با استعدادی است. مدتی او را در تیم زیر ۲۳ سال تمرین دادهام و میدانم که بهترین عملکردش زمانی است که از سمت چپ حرکت میکند، به داخل میزند و پشت مهاجم نوک بازی میکند. او آزادی میخواهد تا فضا را خودش پیدا کند.»
سرمربی موقت یوونتوس درباره شرایط روحی تیم پس از تغییر کادر فنی افزود: «تیم در دوره سختی قرار داشت و نتایج خوبی نمیگرفت، اما بازیکنان باتجربهای داریم. از آنها خواستم فقط روی فوتبال تمرکز کنند. کیفیت بالایی دارند و امروز آن را نشان دادند. خوشحالم که دوباره لبخند را در چهرهشان میبینم.»
این سومین فصل متوالی است که یوونتوس در میانه فصل، سرمربی خود را برکنار میکند.