پیام تبریک وزیر ورزش به تیم ملی فوتسال دختران پس از قهرمانی
وزیر ورزش و جوانان در پیامی قهرمانی تیم ملی فوتسال دختران ایران در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با صدور پیامی کسب عنوان قهرمانی تیم ملی فوتسال دختران ایران در رقابتهای بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدا را شاکرم که موفقیتهای کاروان وررشی «سفیران امید» همچنان با درخشش ورزشکاران کشورمان استمرار دارد و این بار دختران جوان ایران عزیز در فوتسال، قهرمانی ارزشمندی را به ارمغان آوردند تا توانمندی دختران کاروان با عزت و عفت و اقتدار جلوهگر باشد.
فوتسال دختران با قهرمانی در این رویداد، افتخاری خوب به ارمغان آوردند که برای آینده این رشته قابل توجه است.
به ملیپوشان و کادر فنی و سرپرستی آنها همچنین کادر مدیریتی فدراسیون که حامی آنها هستند، تبریک میگویم.
امیدوارم مسیر موفقیت آنها همچنان ادامه یابد.