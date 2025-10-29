کریم باقری: پرسپولیس آماده بازی سنگین برابر تراکتور است

به گزارش ایلنا، کریم باقری، مربی و سرمربی موقت پرسپولیس، عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با تراکتور در هیأت فوتبال تبریز حاضر شد. او که به دلیل ترافیک با تأخیر به محل نشست رسیده بود، صحبت‌های خود را با زبان ترکی آغاز کرد و در بخشی از اظهاراتش گفت: از حضور در تبریز خوشحالم و امیدوارم بازی فردا دیدنی باشد. گرچه تماشاگران نمی‌توانند در ورزشگاه باشند، اما امیدوارم از تماشای مسابقه لذت ببرند و تیمی که بهتر بازی کند به پیروزی برسد.

باقری در مورد وضعیت مصدومان پرسپولیس توضیح داد: سه بازیکن مصدوم داریم؛ عالیشاه، شکاری که دچار کمردرد است و احتمالاً طی روزهای آینده به تمرینات برمی‌گردند، و ابوالفضل بابایی. سایر بازیکنان در شرایط خوبی هستند و تیم به‌صورت کامل آماده مسابقه است.

سرمربی موقت پرسپولیس در پاسخ به پرسش درباره خط دفاعی تیمش و عملکرد هجومی تراکتور گفت: تراکتور با حضور اسکوچیچ پیشرفت زیادی کرده و تیمی قدرتمند است. این تیم در دو بازی اخیر گل‌های زیادی به ثمر رسانده و انگیزه بالایی دارد. ما نیز با آگاهی از قدرت حریف، تمرینات خوبی داشتیم و تلاش کردیم تیم را برای یک بازی سنگین آماده کنیم. امیدوارم بتوانیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم و با نتیجه مطلوب زمین را ترک کنیم.

او درباره تجربه دوباره‌اش در نقش سرمربی موقت برابر تراکتور گفت: دوست داشتم آقای هاشمیان همچنان هدایت تیم را برعهده داشته باشند، اما در باشگاه‌های بزرگ نتیجه حرف اول را می‌زند و مدیریت تصمیم به تغییر گرفت. ما هم با همکاری کادر فنی، تیم را برای این بازی آماده کردیم.

باقری با اشاره به غیبت تماشاگران در دیدار پیش‌رو اظهار کرد: زیبایی فوتبال ما به حضور تماشاگران است، به‌ویژه در تبریز که هواداران پرشور و تأثیرگذاری دارد. نبودشان قطعاً حس می‌شود، اما بازیکنان ما باتجربه‌اند و می‌دانند چطور بدون حضور تماشاگران هم تمرکز خود را حفظ کنند.

وی در پایان درباره نقش اوسمار و ترکیب تیم گفت: آقای اوسمار به تبریز آمده‌اند، اما مسئولیت فنی این بازی با من و دیگر اعضای کادر فعلی است. بر اساس تمرینات اخیر، ترکیب تیم را مشخص خواهیم کرد. از پس‌فردا وظایف اعضای کادر جدید به‌صورت رسمی تعیین می‌شود.

