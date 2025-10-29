مدیرعامل چادرملو: فوتبال ایران گرفتار تبعیض شده!
علیرضا بابایی میگوید باشگاه چادرملو با بودجه مشخص و رعایت قانون سقف قراردادها کار کرده و هدفش حضور در جمع تیمهای تکرقمی لیگ است.
به گزارش ایلنا، دومین آیین تجلیل از باشگاههای برتر کشور از سوی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و در آن جمعی از مدیران، ورزشکاران و فعالان باشگاههای مختلف کشور حضور داشتند. در این مراسم، علیرضا بابایی مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان نیز حضور پیدا کرد و درباره وضعیت باشگاه، شرایط تیم فوتبال چادرملو، بحث سقف قراردادها و همچنین موضوع میزبانی تیمش در لیگ برتر صحبت کرد.
بابایی در ابتدا گفت:«بهعنوان نماینده و مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان از حضور در این مراسم خوشحالم. نفس برگزاری چنین آیینهایی برای انتخاب باشگاههای برتر کشور، اتفاق بسیار خوبی است. امروز باشگاهها با هزینههای زیاد و شرایط سخت در حال فعالیت هستند و نقش مهمی در توسعه ورزش دارند. باشگاه ما در هفت رشته ورزشی فعال است و بیش از ۴۰ تیم در ردههای مختلف سنی، در بخش آقایان و بانوان دارد. به نظرم دیده شدن زحمات این باشگاهها که با سختی تیمداری میکنند، اتفاق ارزشمندی است. حداقل کاری که میتوان انجام داد همین است، البته امیدوارم این برنامهها در آینده منظمتر و در شأن باشگاهها برگزار شود.»
او درباره موضوع سقف قراردادها در فوتبال ایران گفت:«در ابتدای فصل دوباره موضوع سقف قراردادها مطرح شد. این قانون از سال گذشته وجود داشت اما درست اجرا نشد. ریشه این مشکل به همان قانون برمیگردد که اجرایی نشد و باعث شد بین تیمها، بازیکنان و مربیان اختلافاتی به وجود بیاید. تیم ما از همان ابتدا بر اساس بودجه مصوب و سقف اعلامشده کار کرد و به قوانین احترام گذاشت، اما بعضی از تیمهای بزرگ متأسفانه به خاطر نبود نظارت دقیق، راههای دیگری را پیش گرفتند. همین رفتارها باعث شده فضای فوتبال از شفافیت دور شود.
در کشورهای بزرگ مثل اسپانیا، ایتالیا و آلمان، تیمهایی که درآمد بالا دارند، هزینههایشان هم زیاد است، ولی در ایران برخی بدون درآمد واقعی، خرجهای کلان میکنند. این کار در نهایت به ضرر فوتبال است و نتیجهاش بیاعتمادی و دلسردی بین هواداران خواهد بود. مدیران و سازمان لیگ باید برای جلوگیری از این وضعیت راهکار قانونی پیدا کنند تا تیمها مجبور نباشند برای جذب بازیکن به روشهای غیرشفاف رو بیاورند.»
مدیرعامل چادرملو سپس درباره وضعیت میزبانی و ورزشگاه نصیری یزد گفت:«در چند هفته ابتدایی لیگ بهخاطر آماده نبودن زمین نتوانستیم میزبان باشیم، اما بهجای عجله، تصمیم گرفتیم دقت را فدای سرعت نکنیم. خوشبختانه با همکاری استانداری یزد، اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئتمدیره شرکت چادرملو، ورزشگاه نصیری حالا به بهرهبرداری رسیده و شرایط بسیار خوبی دارد. هدف ما این بود که زمین باکیفیت ساخته شود تا سالها ماندگار بماند. از مسئولان استان و پیمانکار پروژه تشکر میکنم که کار را با دقت جلو بردند.
در کنار آن، ساخت ورزشگاه اختصاصی اردکان هم در دستور کار است و به زودی عملیات اجراییاش شروع خواهد شد. ما موقتاً میزبان مسابقات در یزد بودیم، اما هدف نهاییمان این است که در اردکان، میزبان اصلی بازیها باشیم.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش درباره وضعیت تیم گفت:«به نظر من آقای سعید اخباری یکی از مربیان باهوش، جوان و آیندهدار فوتبال ایران است. از همکاری با ایشان بسیار راضی هستم و از نتایج تیم هم رضایت دارم. بازیکنان ما چه ایرانی و چه خارجی، بسیار باانگیزه و یکدل هستند. تیم ما تیمی نجیب، منظم و متحد است. شاید یکی از دلایل موفقیت ما همین روحیه تیمی باشد. در چند بازی هم بدشانسی آوردیم و اگر کمی خوششانستر بودیم، حتی میتوانستیم در جمع بالای جدول باشیم.»
بابایی در ادامه افزود:«فصل قبل در اولین حضورمان در لیگ برتر، بعد از استقلال در رتبه دهم قرار گرفتیم. امسال دومین سال حضور ما در لیگ برتر است و همه میدانند دومین سال برای تیمهای تازهوارد سختتر است، اما هدف ما کسب رتبه تکرقمی است. با جنگندگی و تلاش بازیکنان و کادر فنی، امیدواریم به این هدف برسیم. در جام حذفی هم انگیزه زیادی داریم و میخواهیم نتایج بهتری بگیریم. امیدوارم با ادامه همین روند و حمایت هواداران، بتوانیم شگفتیساز لیگ باشیم.»
مدیرعامل چادرملو در پایان گفت:«تیم ما با وجود محدودیتها و بودجه مشخص، تلاش کرده همیشه با قانون جلو برود. به دنبال هیاهو یا حاشیه نیستیم. فقط میخواهیم با کار و تلاش نتیجه بگیریم. چادرملو تیمی نجیب و حرفهای است و امیدوارم در پایان فصل نتیجه این زحمات را در جدول ببینیم.»