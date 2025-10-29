هادی طباطبایی:
سبک بازی جدید، استقلال را متفاوت کرده است!
هادی طباطبایی، پیشکسوت باشگاه استقلال، میگوید سبک بازی جدید، تیم را متفاوت کرده استوید تغییر نگرش ساپینتو نقش مهمی در بازگشت استقلال به روزهای خوب داشته است.
به گزارش ایلنا، هادی طباطبایی، پیشکسوت باشگاه استقلال، در حاشیه مراسم تشییع پیکر زندهیاد اکبر کارگرجم، ضمن تسلیت به خانواده بزرگ فوتبال ایران، درباره شرایط این روزهای استقلال صحبت کرد.
او گفت:«در ابتدا باید به خانواده بزرگ فوتبال ایران، بهویژه هواداران استقلال، تسلیت بگویم. امروز یکی از بزرگان و اسطورههای این باشگاه را از دست دادیم. خوشبختانه استقلال در حال حاضر شرایط خوبی دارد. بعد از آن دوران سختی که پیش از فیفادی داشت، خیلیها درباره تغییر کادر فنی صحبت میکردند، اما این اتفاق نیفتاد و بهنظرم تصمیم درستی گرفته شد. استقلال امروز بسیار خوب بازی میکند و نتایج قابل قبولی گرفته است.
به نظر من این شرایط خوب، حاصل تغییر نگرش آقای ساپینتو است. اگر به بازیهای اول فصل نگاه کنیم، استقلال با سبک مستقیم بازی میکرد و توپ را سریع به جلو میفرستاد، اما چنین سبکی باعث میشد بازیکنان از جریان بازی خارج شوند و تیم نتواند از ظرفیت واقعی خودش استفاده کند. من همان هفته دوم لیگ در یکی از برنامههای تلویزیونی گفتم استقلال نیاز دارد روی بازی در زمینهای کوچک و فضاهای تنگ بیشتر کار کند. حالا میبینیم که استقلال توپ را روی زمین میآورد و با بازی ترکیبی و از کنارهها موقعیتسازی میکند. فاصله بازیکنان نسبت به هم کمتر شده و تیم هم از نظر تاکتیکی منسجمتر است. همین تغییر باعث شده که استقلال نسبت به فصل قبل کمتر موقعیت به حریف بدهد و موقعیتهای بیشتری خلق کند. اگر این روند ادامه پیدا میکرد، شاید حتی شاهد تغییر سرمربی بودیم، اما خوشبختانه ثبات حفظ شد و تیم به هماهنگی لازم رسیده است.»
طباطبایی در ادامه درباره وضعیت دروازهبانهای استقلال گفت:«دروازهبان مسئله بسیار حساسی برای هر تیمی است. یک زمان در استقلال شرایط مالی سخت بود و جذب بازیکن دشوار، اما حالا که اوضاع بهتر شده، باید قدر بازیکنانی که زحمت کشیدند را دانست. بارها گفته بودم نباید سید حسین حسینی از تیم جدا شود، چون او برای استقلال زحمت کشیده بود. جداییاش کمی به تیم لطمه زد. دروازهبان جدید هم به دلیل شرایط سنی و دوری از مسابقات نتوانست در ابتدا عملکرد ایدهآلی داشته باشد، اما خوشبختانه الان با اعتماد به بچههای خودمان شرایط دروازه بهتر شده است. دروازهبان فعلی با تجربه لیگ وارد ترکیب شده و عملکرد قابل قبولی داشته است. امیدوارم بتواند با تداوم این روند مثمر ثمر باشد، چون وقتی بازیکنان از پشت سرشان اطمینان داشته باشند، با اعتمادبهنفس بیشتری بازی میکنند.»
پیشکسوت استقلال درباره شایعه جدایی آدان در نیمفصل نیز توضیح داد:«بهنظر من الان زمان مناسبی برای صحبت درباره این مسائل نیست. تمرکز باید روی مسابقات باشد. چنین بحثهایی تمرکز تیم را بههم میزند. کادر فنی در حال حاضر مشغول کار است و باید اجازه بدهیم نتیجه تلاششان مشخص شود. به هر حال تصمیمگیری در این خصوص برعهده کادر فنی و باشگاه است، اما مطرح کردن این موضوعات در این مقطع کمکی به استقلال نمیکند.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش درباره حضور وریا غفوری در کادر فنی استقلال گفت:«وریا بازیکن بااخلاق و محبوبی است که سابقه زیادی در استقلال دارد. حالا به کادر فنی اضافه شده و بهدلیل نزدیکی سنی به بازیکنان، میتواند ارتباط خوبی با آنها برقرار کند. البته مهم این است که سرمربی تیم بتواند از تواناییهای کادرش بهدرستی استفاده کند. اگر از پتانسیل وریا بهدرستی بهره گرفته شود، مطمئنم حضور او به تیم کمک زیادی خواهد کرد.»
طباطبایی در پایان درباره شرایط تیم ملی و فضای منفی بهوجودآمده اطراف آن گفت:«به نظر من این وضعیت قابل پیشگیری بود و میشد خیلی زودتر جلویش را گرفت. باید همبستگی و وحدت بیشتری در اطراف تیم ملی ایجاد میشد. ما بارها بهعنوان کارشناسان فوتبال درباره سبک بازی تیم ملی و ترکیب نفرات صحبت کردیم، اما متأسفانه آن زمان مورد بیمهری قرار گرفتیم. حالا گذر زمان نشان داد که آن نقدها منصفانه و درست بوده است. با این حال هنوز فرصت باقی است. حدود هفت تا هشت ماه تا جام جهانی مانده و امیدوارم بهترین تصمیمها برای تیم ملی گرفته شود. مردم همیشه حامی تیم ملی بودهاند و بازیکنان باید بدانند که پرچم کشور در دستان آنهاست. همه ما وظیفه داریم از تیم ملی حمایت کنیم و امیدوار باشیم که دوباره وحدت و آرامش به آن برگردد.»