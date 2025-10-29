خبرگزاری کار ایران
برنامه فشرده لالیگا پیش از سوپرجام؛

رئال باید در کمتر از ۷۲ ساعت دو بازی انجام دهد!

در حالیکه رقابت‌های سوپرکاپ اسپانیا در آستانه آغاز است، برنامه جدید لالیگا باعث شده رئال مادرید تنها با ۷۰ ساعت فاصله، دو دیدار پیاپی برابر خیرونا و اتلتیک بیلبائو برگزار کند.

به گزارش ایلنا،  سازمان لالیگا برنامه دیدارهای هفته‌های پایانی نیم‌فصل را اعلام کرده و بر اساس این جدول، تیم ژابی آلونسو باید روز یکشنبه ۹ آذر (۳۰ نوامبر) ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه مونتیلیوی میهمان خیرونا باشد و سپس چهارشنبه ۱۲ آذر (۳ دسامبر) ساعت ۲۱:۳۰ در سن مامس به مصاف اتلتیک بیلبائو برود.

این فاصله زمانی کمتر از ۷۲ ساعت، در شرایطی رقم خورده که باشگاه مادریدی پیش‌تر تأکید کرده بود با چنین فشردگی زمانی در تقویم مسابقات موافقت نخواهد کرد. فصل گذشته، مدیران باشگاه این نوع برنامه‌ریزی را به زیان رئال مادرید دانسته و حتی از «رفتار تبعیض‌آمیز» سازمان لیگ انتقاد کرده بودند.

رئال باید در کمتر از ۷۲ ساعت دو بازی انجام دهد!

منابع نزدیک به باشگاه اما این بار از لحن آرام‌تری خبر می‌دهند. به گفته آن‌ها، گرچه شرایط از نظر فنی ایده‌آل نیست، اما رئال مادرید قصد ندارد اعتراض رسمی خود را تکرار کند، زیرا سایر تیم‌ها نیز با همین مشکل روبه‌رو هستند. برای نمونه، اتلتیکو مادرید پیش از دربی اخیر تنها ۶۵ ساعت فرصت آماده‌سازی داشت.

رئال مادرید پیش‌تر سه روز فاصله بین دیدارها را شرطی غیرقابل مذاکره می‌دانست و حتی شبکه رسمی باشگاه در مارس ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که این تیم «دیگر بدون ۷۲ ساعت استراحت بازی نخواهد کرد» و برای حفظ این حق از فیفا کمک خواهد خواست. با این حال، به نظر می‌رسد این بار باشگاه تصمیم دارد بدون جنجال، خود را با برنامه جدید وفق دهد.

