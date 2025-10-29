خبرگزاری کار ایران
فهرست ۲۹ نفره تیم ملی نوجوانان برای اردوی تهران
کد خبر : 1706873
کادرفنی تیم ملی نوجوانان ۲۹ بازیکن را به اردوی آماده‌سازی تهران دعوت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در ادامه مراجل آماده‌سازی خود پیش از مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا، از ۱۰ تا ۱۳ آبان، اردویی را در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد کرد.

برهمین اساس با نظر ارمغان احمدی، سرمربی و کادرفنی ۲۹ بازیکن به این مرحله از اردو دعوت شدند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

یوسف واحدان(تراکتور) محمد علی رهنما، علی اصغرزاده، امیرحسین حاج علی اکبری، امیر علی خادمی، امیرمحمد افراسیابی، مرتضی تدینی، محمد قاسمی و علی حیدری(سپاهان) امیر طاها محمدی مهر(پارس برازجان) محمد امین دهقانی، امیر ماهان افروزیانی، امیرحسین طایفه، یاسان جعفری، پویا اسمی و امیر رضا ولی‌پور(پرسپولیس) جعفر اسدی و محمد بی‌نیاز(پیکان) محمد طاها کاویانی، امیرمحمد زارعی و پویا جعفری(کیا) عباس رفیع، مبین امیری و محمد امین ممبینی(فولاد) ابوالفضل حسینی(پاس شیراز) سام گلگون و بردیا دری(خلیج فارس) امیرمحمد حسینی(گل‌گهر سیرجان) و ماهان بهشتی(ملوان انزلی)

 

برنامه بازی‌های تیم ملی نوجوانان در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در شهر احمدآباد هند به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۴ نوامبر(۳ آذر)

چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

چهارشنبه ۲۶ نوامبر(۵ آذر)

ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

جمعه ۲۸ نوامبر(۷ آذر)

فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۰ نوامبر(۹ آذر)

ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

انتهای پیام/
