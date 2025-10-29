خبرگزاری کار ایران
پس از رفتار جنجالی در ال‌کلاسیکو

عذرخواهی وینیسیوس از هواداران و کادر رئال مادرید

وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، پس از واکنش تند خود هنگام تعویض در دیدار برابر بارسلونا، از هواداران، هم‌تیمی‌ها و مدیران باشگاه به‌صورت رسمی عذرخواهی کرد.

به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور، مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید، که در دیدار ال‌کلاسیکو با واکنشی احساسی نسبت به تعویضش از سوی ژابی آلونسو خبرساز شده بود، امروز با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از هواداران و باشگاه خود پوزش خواست.

این بازیکن برزیلی در بیانیه‌ای نوشت:«امروز می‌خواهم از همه هواداران رئال مادرید به خاطر واکنشم هنگام تعویض در بازی مقابل بارسلونا عذرخواهی کنم.»

وینیسیوس افزود:«همان‌طور که امروز در تمرینات به‌صورت حضوری از هم‌تیمی‌ها، مدیران باشگاه و رئیس عذرخواهی کردم، اینجا نیز یک‌بار دیگر بابت رفتاری که انجام دادم متأسفم.»

او در ادامه توضیح داد که رفتار احساسی‌اش نتیجه‌ شدت علاقه و تعهدش نسبت به تیم است:«گاهی اوقات احساسات و اشتیاقم بر من غلبه می‌کند. همیشه می‌خواهم برنده باشم و به تیمم کمک کنم. روحیه رقابتی من از عشقی سرچشمه می‌گیرد که نسبت به این باشگاه و همه ارزش‌های آن دارم.»

مهاجم ۲۴ ساله رئال مادرید در پایان وعده داد که همچنان با تمام توان برای تیمش تلاش خواهد کرد:«قول می‌دهم که از هر لحظه برای موفقیت رئال مادرید بجنگم، همان‌طور که از روز نخست حضورم در این تیم انجام داده‌ام.»

عذرخواهی وینیسیوس از هواداران و کادر رئال مادرید

