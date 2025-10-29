ویرا با کاروان سرخپوشان در تبریز

خبرگزاری کار ایران
سرمربی برزیلی سرخپوشان، پس از مراسم رونمایی از قرارداد خود راهی فرودگاه شد تا همراه کاروان تیم عازم تبریز شود.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، اوسمار لوس ویرا، امروز (چهارشنبه) پس از شرکت در مراسم رسمی عقد قرارداد و رونمایی از آن که در حضور اصحاب رسانه انجام شد به فرودگاه رفت تا برای سفر به تبریز به کاروان تیم ملحق شود.

او به این ترتیب بعد از ۵۱۵ روز باردیگر در کنار تیم فوتبال پرسپولیس حضور پیدا کرد و با اعضایی از آن که در قهرمانی فصل ۰۳-۱۴۰۲ حضور داشتند تجدید دیدار داشت.

اوسمار همراه دو دستیار خود که بامداد امروز وارد تهران شدند، با تیم به تبریز می‌روند.

سرخپوشان ایران فردا با هدایت فنی کریم باقری به مصاف تیم تراکتور خواهند رفت.

