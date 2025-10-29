تاجرنیا: کارگرجم اسطوره اخلاق و قهرمانی استقلال بود

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در حاشیه مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد اکبر کارگرجم ضمن ابراز تأثر از درگذشت این پیشکسوت ارزشمند، گفت:«اکبر کارگرجم، اسطوره قهرمانی و اخلاق در باشگاه استقلال و فوتبال ایران بود. این ضایعه بزرگ را به جامعه ورزش، فوتبال‌دوستان و به‌ویژه پیشکسوتان و هواداران استقلال تسلیت می‌گویم. برای من افتخار بود که در چند ماه پایانی عمر ایشان در خدمتشان بودم و از محضر این بزرگ‌مرد، اخلاق و منش پهلوانی را آموختم.»

او با اشاره به شخصیت آرام و نجیب کارگرجم ادامه داد:«با وجود زندگی دشواری که در سال‌های پایانی داشتند، هرگز لب به شکایت نگشودند و حتی اگر کسی کوچک‌ترین محبتی در حق‌شان انجام می‌داد، از او قدردانی می‌کردند. این روحیه شکرگزار و متواضع در ایشان مثال‌زدنی بود.»

تاجرنیا همچنین به ویژگی اخلاقی خاص کارگرجم اشاره کرد و گفت:«هر زمان که در جمع صحبت‌های انتقادی یا ناروا درباره فردی غایب مطرح می‌شد، او با واکنشی محترمانه و قاطع، مخالفت خود را نشان می‌داد. همواره با نیکی از دیگران یاد می‌کرد و هیچ‌گاه گلایه‌ای از کسی نداشت.»

او افزود:«ما یک بزرگ‌مرد واقعی را از دست دادیم. امیدوارم منش آرام، بی‌حاشیه و استقلال‌دوستانه او برای همه ما الگو باشد. ایشان همیشه بر اتحاد پیشکسوتان تأکید می‌کرد و هر زمان که فرصتی پیش می‌آمد، در کنار تیم پیشکسوتان حضور داشت.»

تاجرنیا در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به درگذشت احمد سعادتمند، مدیرعامل پیشین استقلال، گفت:«دیشب از خبر درگذشت آقای سعادتمند مطلع شدیم. چند ماه پیش در دوران بیماری ایشان توفیق دیدارشان را داشتم. او مدیری خوشنام و صادق بود و شباهت فکری و اخلاقی زیادی با مرحوم کارگرجم داشت؛ هر دو همواره بر نکات مثبت تأکید می‌کردند و با روحیه‌ای امیدوار زندگی می‌کردند.»

سرپرست استقلال در پایان تصریح کرد:«وظیفه ماست که نسبت به پیشکسوتان و مدیرانی که از این باشگاه می‌روند، نهایت احترام را داشته باشیم. با هماهنگی کمیته پیشکسوتان و خانواده مرحوم سعادتمند، تلاش می‌کنیم مراسمی در شأن ایشان برگزار شود.»

انتهای پیام/