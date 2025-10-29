امضای قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس در مراسم معارفه

به گزارش ایلنا، قرارداد رسمی اوسمار لوس ویرا، امروز (چهارشنبه) در مراسمی که به همین مناسبت و همچنین معارفه وی در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک شهر برگزار شد، در حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی به امضای پیمان حدادی، رئیس هیأت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه و این مربی برزیلی رسید.

سرمربی برزیلی پیش از حضور در ایران، قرارداد الکترونیکی را به امضا رسانده و توافق کامل حاصل شده بود.

در این مراسم پیمان حدادی، احد میرزایی و علی اینانلو از هیأت مدیره و امیرعلی حسینی از امور بین‌الملل باشگاه حضور داشتند.

