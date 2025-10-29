خبرگزاری کار ایران
امضای قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس در مراسم معارفه

امضای قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس در مراسم معارفه
کد خبر : 1706659
قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس، امروز در مراسم معارفه که در ساختمان مرکزی بانک شهر برگزار شد، به امضا رسید.

به گزارش ایلنا، قرارداد رسمی اوسمار لوس ویرا، امروز (چهارشنبه) در مراسمی که به همین مناسبت و همچنین معارفه وی در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک شهر برگزار شد، در حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی به امضای پیمان حدادی، رئیس هیأت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه و این مربی برزیلی رسید.

امضای قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس در مراسم معارفه

سرمربی برزیلی پیش از حضور در ایران، قرارداد الکترونیکی را به امضا رسانده و توافق کامل حاصل شده بود.

در این مراسم پیمان حدادی، احد میرزایی و علی اینانلو از هیأت مدیره و امیرعلی حسینی از امور بین‌الملل باشگاه حضور داشتند.

