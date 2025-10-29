تشییع پیکر اکبر کارگرجم با حضور چهرههای سرشناس فوتبال
مراسم بدرقه پیکر زندهیاد اکبر کارگرجم، پیشکسوت باشگاه استقلال، صبح امروز با حضور جمعی از چهرههای شناختهشده فوتبال و ورزش ایران در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اکبر کارگرجم، مدافع پرافتخار و از پیشکسوتان نامدار استقلال، که سالها با بیماری دست و پنجه نرم میکرد، در هفته جاری در ۸۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.
کارگرجم از چهرههای ماندگار فوتبال ایران در دهههای ۴۰ و ۵۰ به شمار میرفت و طی سالهای حضورش در استقلال، با تعصب، کیفیت فنی بالا و نمایشهای درخشان خود در قلب خط دفاع، به یکی از محبوبترین بازیکنان تاریخ این باشگاه تبدیل شد.
مراسم تشییع پیکر این پیشکسوت ارزشمند صبح امروز از مقابل ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه سابق) برگزار شد؛ همان ورزشگاهی که کارگرجم سالها پیش در دوران اوجش بارها در آن برای استقلال به میدان رفته بود.
در این مراسم جمعی از چهرههای برجسته فوتبال ایران از جمله امیر قلعهنویی، حسن روشن، بهزاد غلامپور، محمد نوازی، ایمان عالمی، میرشاد ماجدی، علی نظریجویباری، علی تاجرنیا و بهتاش فریبا حضور یافتند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این پیشکسوت فقید را گرامی داشتند.
پیکر زندهیاد کارگرجم پس از این مراسم، برای خاکسپاری به قطعه نامآوران بهشت زهرا (س) منتقل شد تا در کنار دیگر ستارگان ماندگار فوتبال ایران آرام بگیرد.