خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشییع پیکر اکبر کارگرجم با حضور چهره‌های سرشناس فوتبال

تشییع پیکر اکبر کارگرجم با حضور چهره‌های سرشناس فوتبال
کد خبر : 1706653
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم بدرقه پیکر زنده‌یاد اکبر کارگرجم، پیشکسوت باشگاه استقلال، صبح امروز با حضور جمعی از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال و ورزش ایران در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اکبر کارگرجم، مدافع پرافتخار و از پیشکسوتان نامدار استقلال، که سال‌ها با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد، در هفته جاری در ۸۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.

کارگرجم از چهره‌های ماندگار فوتبال ایران در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به شمار می‌رفت و طی سال‌های حضورش در استقلال، با تعصب، کیفیت فنی بالا و نمایش‌های درخشان خود در قلب خط دفاع، به یکی از محبوب‌ترین بازیکنان تاریخ این باشگاه تبدیل شد.

مراسم تشییع پیکر این پیشکسوت ارزشمند صبح امروز از مقابل ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه سابق) برگزار شد؛ همان ورزشگاهی که کارگرجم سال‌ها پیش در دوران اوجش بارها در آن برای استقلال به میدان رفته بود.

در این مراسم جمعی از چهره‌های برجسته فوتبال ایران از جمله امیر قلعه‌نویی، حسن روشن، بهزاد غلامپور، محمد نوازی، ایمان عالمی، میرشاد ماجدی، علی نظری‌جویباری، علی تاجرنیا و بهتاش فریبا حضور یافتند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این پیشکسوت فقید را گرامی داشتند.

پیکر زنده‌یاد کارگرجم پس از این مراسم، برای خاک‌سپاری به قطعه نام‌آوران بهشت زهرا (س) منتقل شد تا در کنار دیگر ستارگان ماندگار فوتبال ایران آرام بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ