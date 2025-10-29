صعود تاریخی دختران ایران به فینال فوتسال زیر ۱۷ سال آسیا

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال بانوان زیر ۱۷ سال ایران با نمایشی چشمگیر در رقابت‌های آسیایی بحرین، توانست با غلبه بر چین‌تایپه در ضربات پنالتی به دیدار نهایی راه پیدا کند. شاگردان فاطمه شریف که نخستین تجربه جدی بین‌المللی خود را پشت سر می‌گذارند، در این تورنمنت عملکردی درخشان داشتند.

دروازه‌بان جوان ایران، فاطمه شکرانی، با واکنش‌های تماشایی خود در ضیافت پنالتی‌ها نقش اصلی را در این صعود ایفا کرد و به ستاره بی‌رقیب نیمه‌نهایی تبدیل شد. دیدار دو تیم در وقت قانونی با نتیجه ۲–۲ به پایان رسید و در ضربات پنالتی، ایران با نتیجه ۳–۱ پیروز شد.

تیم ملی ایران پیش از این در مرحله گروهی با نتایج قاطعانه‌ای قدرت خود را نشان داده بود؛ پیروزی ۶–۰ مقابل هنگ‌کنگ، برد پرگل ۱۴–۰ برابر بحرین و دو تساوی مقابل چین و چین‌تایپه باعث شد این تیم با اقتدار راهی مرحله حذفی شود.

حریف ایران در فینال، تیم قدرتمند چین است که با برد ۹–۰ مقابل هنگ‌کنگ به دیدار نهایی رسید. این مسابقه تقابل دو سبک متفاوت خواهد بود: تکنیک و سرعت تیم جوان ایران در برابر قدرت بدنی و نظم ساختاری چین.

صرف‌نظر از نتیجه فینال، عملکرد شجاعانه و هماهنگ دختران ایران، نویدبخش آینده‌ای روشن برای فوتسال بانوان کشور است. در شرایطی که میانگین سنی تیم ملی بزرگسالان مورد انتقاد قرار گرفته، ظهور این نسل پرانرژی، بهترین خبر برای آینده فوتسال ایران به شمار می‌آید.

انتهای پیام/