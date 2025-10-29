سرنوشت سیستم سه دفاعه پرسپولیس با اوسمار
پرسپولیس پس از هفت هفته بازی با سیستم ۴ دفاعه، مقابل ذوبآهن با تصمیم کادرفنی موقت به آرایش سه دفاعه روی آورد و به برد رسید.
به گزارش ایلنا، با ورود اوسمار ویرا، سرنوشت این سیستم به احتمال زیاد دوباره تغییر خواهد کرد و سرخها به آرایش آشنای خود بازمیگردند.
پرسپولیس در هفت مسابقه ابتدایی فصل با هدایت وحید هاشمیان از سیستم ۱-۳-۲-۴ استفاده کرد اما با اصرار برخی از دستیارانش در بازی مقابل ذوبآهن آرایش سه دفاعه را در دستور کار قرار داد. تغییر در سیستم باعث تغییر الگوی حمله و دفاع تیم شد و در نهایت با وجود فشار حریف در نیمه دوم، سرخها با دو گل زده و بدون گل خورده دومین برد فصل را به دست آوردند.
این تغییر باعث شد برخی از کارشناسان از «پاسخ مثبت» این تصمیم صحبت کنند، اما احتمال اینکه این آرایش ادامه پیدا کند چندان زیاد نیست. اوسمار ویرا از زمانی که دستیار یحیی گلمحمدی بود همواره از سیستم ۱-۱-۴-۴ استفاده میکرد و در تمام دوران همکاری با سرمربی سابق سرخها تنها در موارد معدودی سراغ آرایش سه دفاعه رفت.
بنابراین با ورود اوسمار روی نیمکت، احتمال بازگشت پرسپولیس به سیستم سابق بسیار بالاست؛ مگر اینکه او در بازی مقابل تراکتور حضور نداشته باشد و کار به طور کامل در اختیار کادر موقت بماند. در این صورت شاید برای یک مسابقه دیگر، همان آرایش سه دفاعه تکرار شود.
این تغییر تاکتیکی علاوه بر تغییر شکل بازی، بر وضعیت بازیکنان نیز تأثیر مستقیم دارد. برخی از بازیکنان که در سیستم جدید نقش پررنگتری گرفته بودند، ممکن است با بازگشت به آرایش قبلی جایگاه خود را در ترکیب اصلی از دست بدهند و رقابت تازهای برای فیکس بودن شکل گیرد.
در نهایت، سرنوشت سیستم پرسپولیس در ادامه فصل به تصمیم اوسمار گره خورده است؛ تصمیمی که میتواند تعیینکننده سبک بازی و ترکیب اصلی تیم در هفتههای آینده باشد.