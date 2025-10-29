واکنش رسانههای مطرح اروپا به صدرنشینی استقلال
آرامش ساپینتو، رمز صعود استقلال به صدر جدول
پیروزی قاطع استقلال برابر فجرسپاسی نهتنها در ایران، بلکه در رسانههای پرتغال نیز بازتاب گستردهای داشت. در کنار این موفقیت، تحول رفتاری ریکاردو ساپینتو در کنار زمین یکی از مهمترین دلایل آرامش و تمرکز تیم در فصل جاری است.
به گزارش ایلنا، رسانههای پرتغال توجه ویژهای به صدرنشینی استقلال داشتند. سایت «Bola Na Rede» تیتر زد: «استقلالِ ریکاردو ساپینتو صدرنشین جدید لیگ ایران شد». شبکه «CNN پرتغال» نیز با نگاهی تحلیلی نوشت: «ساپینتو پیروز شد و موقتاً در صدر جدول قرار گرفت». سایت «Maisfutebol» به برد ۳ بر صفر استقلال پرداخت و از صعود تیم به صدر جدول نوشت. روزنامه «آبولا» هم تیتر زد: «ریکاردو ساپینتو دوباره پیروز شد و به صدر جدول لیگ ایران صعود کرد». این بازتابها نشان میدهد رسانههای پرتغال، عملکرد ساپینتو را با دقت دنبال میکنند.
اما نکته مهمتر از بازتاب رسانهای، تغییر رفتاری محسوس ساپینتو در کنار زمین است. او دیگر مانند گذشته با داوران درگیر نمیشود، فریاد نمیزند و رفتاری کنترلشده دارد. این آرامش باعث شده استقلال بدون حاشیه مسیر موفقیت را ادامه دهد.
در دوره قبلی حضور او روی نیمکت استقلال، اعتراضهای تند و رفتارهای پرخاشگرانه باعث چندین جلسه محرومیت شد و فشار زیادی به تیم وارد کرد. اما حالا سرمربی پرتغالی با مدیریت بهتر احساسات خود، شرایط را تغییر داده است. این تغییر نهتنها باعث تمرکز بیشتر بازیکنان شده، بلکه به انسجام تاکتیکی تیم نیز کمک کرده است.
در صورت ادامه این روند، استقلال دیگر نگرانی بابت محرومیت یا غیبت سرمربی خود نخواهد داشت و حضور او در کنار زمین میتواند به نقطه قوت تیم تبدیل شود. آرامش و تمرکز ساپینتو اکنون به همان اندازه اهمیت دارد که تاکتیکهای فنی و ترکیب تیمیاش. این تغییر میتواند مسیر استقلال را برای یک فصل موفق و آرام هموار کند.